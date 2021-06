Star Wars: Liam Neeson anunció si Qui-Gon Jinn estará en la serie de Obi Wan

La sospecha de que el reconocido Liam Neeson podría volver a interpretar al maestro Jedi alimentó la esperanza de los seguidores de Star Wars, que se mostraron contentos tras la poca participación del personaje en el universo,

Liam Neeson dio vida al maestro jedi Qui-Gon Jinn en Star Wars: La amenaza fantasma, estrenada en 1999. En los últimos meses se especuló acerca del regreso del personaje en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+, pero el actor desmintió rotundamente los rumores con una chistosa explicación de por qué no estará.

El intérprete concedió una entrevista a Jimmy Kimmel, quien le preguntó si estaría en la nueva serie de la saga que se emitirá también en Disney+. "He oído que Ewan McGregor iba a hacer la serie. No, creo que no. No han contactado conmigo. No tienen dinero suficiente", contestó en clave de humor el actor, que está promocionando su última película, The Ice Road.

El personaje de Neeson murió a manos de Darth Maul uno de los duelos más épicos de la saga galáctica en el que estuvo acompañado de su por entonces padawan, un joven Obi-Wan. Sin embargo, posteriormente el personaje apareció puntualmente en títulos como Star Wars: The Clone Wars y El ascenso de Skywalker, con Neeson poniendo voz al jedi.

La producción de Obi-Wan Kenobi está actualmente en desarrollo. Además de McGregor, el reparto también cuenta con Hayden Christensen, el actor que dio vida a Anakin Skywalker convertido ya en Darth Vader, y Joel Edgerton y Bonnie Pieese como los padres adoptivos de Luke Skywalker. "Ewan McGregor regresa en el papel icónico del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi para una serie de Disney+. Oficialmente titulada Obi-Wan Kenobi, la serie comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Star Wars: La venganza de los Sith, donde enfrentó su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker convertido en el malvado Darth Vader. La serie está dirigida por Deborah Chow, quien dirigió algunos episodios memorables de The Mandalorian" reza la sinopsis de la producción, que aún no tiene fecha de estreno.

Liam Neeson defendió a Jar Jar Binks, el personaje más odiado de Star Wars

Para muchos fanáticos de Star Wars, las precuelas de George Lucas son indefendibles, si se comparan con la trilogía que dio inicio al universo y ayudó a que se expanda un fenómeno que trascendió la pantalla grande. Y uno de los principales focos de enojo en los seguidores fue con Jar Jan Binks, el irritante aliado del pequeño Anakin Skywalker en "Episodio I: La amenaza fantasma". "Le hizo mucho daño a su carrera", sentenció su colega Liam Neeson, quien también actuó en la película.

Neeson defendió al actor que interpretó a Jar Jar Binks, Ahmed Best, y se mostró feliz de haber participado en la película. "Me siento muy orgulloso de la película, a mí me gustó", afirmó, en una entrevista concedida a Andy Cohen, de Entertainment Weekly. Y agregó: “Pude ser un Jedi, pude jugar con todos esos maravillosos sables de luz y demás, fue genial”.

“Y tengo que decir que cuando estaba haciendo esa película… él era probablemente uno de los tíos más divertidos y talentosos con los que había trabajado. Recuerdo haber llamado a mi exagente y haberle dicho: ‘Creo que acabo de trabajar con el nuevo Eddie Murphy’. Todavía lo creo”, sentenció, en defensa de Ahmed Best.