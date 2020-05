Netflix se prepara para el final de "13 Reasons Why", la polémica serie que abordó los suicidios de adolescentes

El germen de "13 Reasons Why" se centraba en la adolescente Hannah, que se suicidarse por el calvario de bullying que sufrió en el colegio, y en las cintas que grabó antes de morir, un relato que señala culpables y llama a la reflexión de los espectadores. Con esta premisa provocativa, en 2017 Netflix volvía a ocupar el centro de la escena y la serie no tardó en convertirse en un hit. El show que escandalizó a muchos llega a su fin el 5 de junio y, como forma de aumentar la expectativa de cara a la cuarta temporada., la plataforma estrenó un nuevo trailer exclusivo.

En lo que se puede ver, los protagonistas están por graduarse pero los secretos del pasado los acosan. El regreso de Bryce, quien parecía haber muerto en la temporada anterior, es solo uno de los interrogantes que se intentarán desentrañar en el final. ¿Es este el momento de confesar la verdad?

"En algún momento en medio de la segunda temporada, cuando quedó claro que podríamos tener la oportunidad de hacer más temporadas de esto, llegué rápidamente a un lugar donde parecía una historia de cuatro temporadas", había revelado Brian Yorkey, uno de sus creadores, a Entertainment Weekly. dando a entender que se trata de un final definitivo para la serie.

Al momento de su estreno, "13 Reasons Why" desató una ola de críticas por una escena en particular en el final de la temporada, y tal fue el rechazo que Netflix terminó cediendo y eliminó la secuencia controvertida. La misma mostraba a Hannah quitándose la vida. "Hemos escuchado de muchos jóvenes que 13 Reasons Why los alentó a iniciar conversaciones sobre temas difíciles como la depresión y el suicidio y a obtener ayuda, a menudo por primera vez", explicó Netflix tras la decisión de eliminar la escena.