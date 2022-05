Netflix pone en marcha la temporada 6 de Black Mirror

Pasados 3 años sin noticias de la aclamada serie Black Mirror, Netflix dio el anuncio más esperado por los fanáticos. Vuelve la ciencia ficción a la plataforma de streaming.

En 2019 Netflix estrenó los tres capítulos de la quinta y hasta ahora última temporada de Black Mirror, la aclamada serie de ciencia ficción creada por Charlie Brooker. Ahora, tres años después, una sexta tanda de capítulos de la serie distópica está ya en marcha.

Según informó Variety, la sexta temporada va tomando forma y se encuentra en proceso de casting. En este sentido seguirá la dinámica de sus anteriores entregas, tratando cada episodio como una película individual de más de una hora de duración y con altos costes de producción. Además, es de esperar que esta nueva temporada cuente con más episodios que su predecesora, que apenas tuvo tres.

El creador de Black Mirror, Charlie Brooker, y su pareja creativa, Annabel Jones, abandonaron su productora House of Tomorrow en enero de 2020, apenas unos meses después del estreno de la quinta temporada. Lo hicieron para fundar su propia compañía, Broke and Bones, en la que Netflix invirtió inmediatamente una cifra que podría alcanzar los 100 millones de dólares por un periodo de cinco años.

Cuando la pandemia le ganó a la ficción

Los derechos de Black Mirror, sin embargo, permanecieron en House of Tomorrow, y no fue hasta ahora que se alcanzó un acuerdo y la licencia de la serie regresó a Netflix, obteniendo luz verde para volver a trabajar en la serie. Además, las noticias sobre nuevos capítulos de la serie tampoco eran positivas en base a las declaraciones del propio Charlie Brooker, quien aseguró, en el punto álgido de la pandemia, "no tener estómago en este momento para crear historias sobre sociedades que se desmoronan". "He estado escribiendo guiones para hacerme reír", dijo en 2020 el creador, guionista y productor de Black Mirror. En ese momento, todo indicaba que el creador de la serie estaba más preocupada en la salud psíquica de sus televidentes que en generar historias de carácter aterrador.

Los constantes rumores sobre la situación económica de Netflix y sus planes para tratar remontar la plataforma tras los últimos resultados podrían tener también algo que ver con esta noticia. Black Mirror es una de las series más vistas y de mayor éxito de Netflix, y cuenta con un total de seis premios Emmy desde su estreno en 2011.