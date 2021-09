Netflix: Imelda Staunton estaría aterrorizada por su papel como la Reina Isabel II

La quinta temporada de The Crown está cada vez más cerca pero nuevamente sufrió un nuevo e inesperado revés que pone en alerta a Netflix.

Con la creación de The Crown, el director Peter Morgan contó todos y cada uno de los detalles de la historia de la Reina Isabel II, la mujer más longeva en un trono europeo. Y en pleno rodaje de la quinta temporada de la serie de Netflix -y sin una fecha de estreno confirmada- se filtró el rumor de que Imelda Staunton estaría arrepentida de ser la reemplazante de Olivia Colman porque el papel podría traerle varios problemas en su vida cotidiana.

La nueva temporada de The Crown ahondará en la década de los 90 terminando en los años 2000, con los Príncipes William y Harry como protagonistas. Además de acercarse más a la actualidad, la nueva tanda de episodios explorará los peores momentos de la monarquía británica. Más allá de que esto hizo tambalear los cimientos del Palacio de Buckingham, este no es el gran problema para la producción.

Todo indica que Imelda Staunton estaría arrepentida de ser la reemplazante de Olivia Colman en el papel de la Reina Isabel II y no solo porque su antecesora dejó la vara muy alta, sino porque le podría generar algunos problemas en su vida cotidiana. Según lo que trascendió, a pesar de que Staunton está feliz de formar parte del nuevo elenco de The Crown también tiene mucho miedo. Por lo visto, el hecho de interpretar a la versión más actual de la Reina genera temor en la actriz ya que ahora se conocen más detalles sobre ella.

Aunque, el peor error para Imelda, según aseguraron fuentes cercanas a ella, sería hacer algo que Isabel II no hizo y que el público se de cuenta de ello. Aun así cabe destacar que sea cuál sea la visión que se le de a la monarca, aquellos años que plasmará la ficción fueron los peores y su imagen no era muy bien vista así que la intérprete no estaría haciendo otra cosa que contar la verdad.