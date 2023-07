Netflix: Heartstopper revela el tráiler de su segunda temporada y su fecha de estreno

La aclamada serie romántica basada en las novelas gráficas escritas por Alice Oseman estrenó su adelanto oficial de cara a su esperada vuelta en Netflix.

La temporada 2 de Heartstopper, la serie romántica que adapta las cuatro novelas gráficas de Alice Oseman, lanzó un esperado tráiler donde promete más romance y dramas LGBTIQ+. Las claves detrás del show que sorprendió a la crítica y a los televidentes, y que ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming Netflix.

En la temporada 2 Nick y Charlie navegan en su nueva relación; Tara y Darcy enfrentan desafíos impredecibles, y Tao y Elle intentan resolver si pueden ser más que simplemente amigos. Con exámenes en el horizonte, un viaje escolar a París y los planes de la fiesta de graduación, el grupo tiene mucho en juego mientras viajan por las siguientes etapas de la vida, el amor y la amistad.

Escrita y creada por Alice Oseman, Heartstopper tuvo solamente en su primera temporada una evaluación del 100% en Rotten Tomatoes, donde también tiene el “certificado de frescura", y alcanzó la lista Top 10 de Netflix en 54 países, según indica Netflix Top 10. Asimismo, la novela gráfica en la que se basa la serie vendió más de 8 millones de copias, ha sido publicada en 35 países alrededor del mundo y figura en los rankings internacionales de libros más vendidos, alcanzando el puesto #1 tanto en la lista de The Sunday Times como en The New York Times.

Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Cormac Hyde-Corrin y Olivia Colman serán parte del elenco que estará en los 8 episodios que comprenderán la segunda temporada, a estrenarse el próximo 3 de agosto en Netflix.

En qué está inspirada la historia de Heartstopper

La serie se basa en la novela gráfica homónima de Alice Oseman, publicada en cuatro volúmenes. La autora se inspiró en su propia vida como estudiante en una escuela primaria para niñas en una ciudad inglesa conservadora para concebir la premisa de la novela. Las vidas y experiencias de las personas que conoció en el colegio cimentaron la historia. Charlie y Nick aparecieron por primera vez en la novela Solitaire como personajes secundarios, pero la autora amplió su historia dando pie a un webcómic homónimo.

Como asexual arromántica, la propia vida de Oseman y los desafíos a los que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+ tienen una gran influencia en Heartstopper. Las experiencias de la vida real de la autora, que se reflejan en la novela y la serie, hacen que la historia de Charlie y Nick sea auténtica y reconocible. "Creo que las cosas mejoraron desde que comencé a escribir Heartstopper, y sin duda también lo hicieron desde que iba al colegio. Sin embargo, todavía hay mucha homofobia, transfobia y acoso, así que estoy segura de que algunas personas se identificarán con Heartstopper, declaró a Buzzfeed.