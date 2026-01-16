Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de En el Barro, la secuela de El Marginal

Netflix anunció la segunda temporada de En el barro, la secuela de El Marginal.

Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de En el Barro en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega. Los primeros detalles de la historia del universo de El Marginal.

Los nuevos capítulos de la serie producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, retoman la historia desde el dramático final de la primera temporada. Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

Verónica Llinás como la villana de la segunda temporada de En el Barro.

El récord de la primera temporada de En el Barro

La primera temporada de En el Barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.