Netflix: A qué hora se estrena la temporada 6 de Black Mirror en Argentina

La serie creada por Charlie Brooker vuelve con una temporada cargada de historias de terror y ciencia ficción que llegarán a Netflix este jueves 15 de junio.

Cuatro años después, Black Mirror regresa a Netflix este jueves 15 de junio con su sexta temporada. La distopia tecnológica contará en sus nuevos cinco capítulos con actores de la talla de Aaron Paul, Salma Hayek, Michael Cera, Kate Mara o Himesh Patel. ¿A qué hora se estrena Black Mirror en Argentina?

Estos nuevos episodios de la pesadillesca ficción serán los primeros que no cuenten con la supervisión del creador y la productora ejecutiva de la serie, Charlie Booker y Annabel Jones, que abandonaron la producción en 2019. La sexta temporada fue confirmada por sorpresa en mayo de 2022 y contará con cinco capítulos titulados Joan is Awful, Loch Henry, Beyond the sea, Mazey day y Demon 79.

Aquellos usuarios que quieran ver los cinco episodios de la serie de Netflix y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán comenzar a disfrutar de la serie desde las cinco de la madrugada de este jueves. A medianoche será cuando se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos.

“Siempre he sentido que Black Mirror debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí, y seguir sorprendiendo a la gente, y a mí mismo, o de lo contrario, ¿cuál es el punto? Debería ser una serie que no se pueda definir fácilmente y que se pueda seguir reinventando”, reveló Charlie Brooker, creador de la ficción, semanas atrás en el evento de Netflix TUDUM.

Cómo será cada episodio de la temporada 6 de Black Mirror