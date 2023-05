Malas noticias para la temporada final de Stranger Things

La exitosa serie de Netflix entró en un conflicto que pone en peligro el rodaje de la temporada final. Los detalles del conflicto y la palabra de los hermanos Duffer, creadores y guionistas de Stranger Things.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, cocreadores de la serie Stranger Things, señalaron que "no es posible" comenzar la producción de la última temporada "durante la huelga" de los guionistas porque "la escritura no se detiene durante el rodaje" y bregaron por "un acuerdo justo" para los trabajadores.

“Esperamos que se llegue pronto a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera", señalaron a través de un comunicado que difundieron desde la cuenta oficial de los guionistas de una de las series más exitosas de Netflix. Stranger Things ahora se suma con esta decisión a los retrasos en las producciones de otras series de la plataforma como Big Mouth y Cobra Kai.

“Duffers aquí. La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje. Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga”, señalaron. El Sindicato de Guionistas de Hollywood inició el 2 de mayo su primera huelga en 15 años con movilizaciones en los principales estudios de Los Ángeles y Nueva York, luego de que fracasaran las negociaciones por mejoras salariales con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

La serie, que estaba lista para preparar el rodaje y empezar las grabaciones en las próximas semanas, se ve paralizada por la presión del sindicato de guionistas, la WGA. Diversas series y películas en distintas fases de producción se han visto interrumpidas por la huelga, con actores negándose a rodar en apoyo a los guionistas. Se trata del segundo retraso que sufre la serie, ya que en el año 2020 la cuarta temporada de la producción se vio interrumpida por la pandemia mundial de Covid-19 que obligó a los miembros del equipo y reparto a paralizar el rodaje.

Encabezada por Millie Bobby Brown como Eleven, Stranger Things es la serie en lengua inglesa más vista de la historia de Netflix y, tras el estreno de su quinta temporada, cuyo lanzamiento aún no tiene fecha oficial, seguirá expandiendo su universo con nuevas producciones derivadas como obras de teatro, cómics y más series. Entre ellas ya está confirmada una serie de animación de Stranger Things que todavía no tiene titulo ni fecha de estreno que estará producida por Matt y Ross Duffer a través de su recientemente creada Upside Down Pictures.