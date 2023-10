Los fans de Seinfeld recibieron la noticia más esperada: "Va a pasar"

El comediante Jerry Seinfeld habló del final de la serie Seinfeld y deslizó un anuncio que provoca la ilusión de los fanáticos. "Va a pasar", sentenció, provocando alegría en las redes sociales.

La exitosa sitcom creada por Larry David y Jerry Seinfeld terminó en su novena temporada dado que Seinfeld quiso despedirse en su mejor momento, en 1998. Y si bien los fanáticos siempre bregaron por una vuelta de la serie, tuvieron que pasar 25 años desde su final para que Jerry Seinfeld hable al respecto en un evento en Boston, donde respondió de una manera muy particular a una persona de la audiencia que le consultó si estaba contento con el final de la sitcom.

Según consigna The Hollywood Reporter Seinfeld reveló: "Bueno, tengo un pequeño secreto para ustedes sobre el final, pero realmente no puedo contarlo porque es un secreto. Esto es lo que puedo decirte, pero no se lo puedes decir a nadie: algo va a pasar que tiene que ver con ese final. No ha sucedido todavía".

"Y justo en eso que estás pensando, (Larry David) y yo también hemos estado pensando. Entonces, ya verás", siguió el comediante, sin afirmar la vuelta de Seinfeld pero abriendo la puerta a un posible especial o nueva producción derivada de ella. Por el momento Larry David no emitió opinión al respecto, aunque las redes sociales ya estallaron de ilusión ante un posible regreso de la querida sitcom.

De qué trata Seinfeld y la polémica con Netflix

Seinfeld es una serie creada por Larry David y Jerry Seinfeld, quien es el protagonista como una versión ficticia de sí mismo. Principalmente se centra en su vida personal con su mejor amigo, George Costanza (Jason Alexander), su amiga y exnovia Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), y su vecino Cosmo Kramer (Michael Richards). Por lo general se la describe como "un espectáculo sobre nada", ya que se observan situaciones de la vida cotidiana.

En 2021 la serie de 180 episodios llegó a la plataforma de streaming Netflix y desató la furia de algunos televidentes, que marcaron como se "mutiló" a algunos capítulos. Un espectador de la serie señaló en Twitter que uno de los gags visuales cruciales de la serie, el bache que "protagoniza" el episodio 'El agujero', pasó inadvertido en su salto a la remasterización en 16: 9 de la plataforma. Ese bache (en el que George Constanza cree ha perdido sus llaves) está completamente eliminado de la escena.

Los capítulos fueron grabados en la proporción 4:3, la forma casi cuadrada de la mayoría de los televisores del Siglo XX. Los televisores modernos, de alta definición, replican la proporción 16:9, similar a la de una pantalla de cine. Por esa razón, las imágenes en 4:3 deben ser convertidas a este formato a través de diversas técnicas. Dicho esto, la imagen 16:9 (televisores modernos) es un 30% más ancha que la de 4:3 (la que tenían antes los televisores).