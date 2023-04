La temporada 2 de The Last of Us cambiará una escena clave del videojuego

Neil Druckman, el cocreador de la serie, hizo una insólita revelación sobre el futuro de la historia de supervivencia de Joel y Ellie.

Los creadores de The Last of Us ya están preparando la segunda temporada de la serie, que comenzará a adaptar el segundo videojuego de Naughty Dog. La primera entrega fue muy fiel al material original, algo que le gustó mucho a los fans. Y aunque puede esperarse lo mismo de los próximos episodios, Neil Druckmann dejó caer un importante cambio.

En concreto se refiere a la icónica escena en la que Joel le canta Future Days, de Pearl Jam a Ellie. Se trata de una escena con la que el protagonista intenta relajar el ambiente y calmar la tensión entre ambos. Pero en una entrevista en el canal de YouTube Kinda Funny, Druckmann sugirió que la canción podría ser reemplazada por otra. La causa se debe a que Future Days se lanzó en 2013, mientras que en la serie el apocalipsis del cordyceps estalla en 2003.

"Aún no hemos tomado una decisión", explicó el creativo. "Ahora no tiene sentido que Joel conozca esa canción. Podríamos decir: Esta bien, es una dimensión paralela y la canción salió antes. Hay formas de hacerlo, pero eso es como hacer trampas", reflexionó Druckmann. Y es que, si The Last of Us mantiene su coherencia narrativa, todo lo ocurrido después de 2003 estuvo afectado por el desastre del cordyceps. Por tanto, Future Days no existiría y Joel se la estaría inventando de la nada. "Si no usamos esa canción, hay otras que podríamos tocar", indicó el creador de la serie en referencia a la discografía previa de Pearl Jam, banda formada en 1990.

En caso de que finalmente se decanten por escoger una canción diferente, el reto del equipo de la serie es dar con una que pueda crear la misma atmósfera emotiva que la del videojuego. Joel quiere hacerle ver a Ellie lo importante que es en su vida y la secuencia es una de las más queridas por los fans, por lo que la elección es muy importante. Pase lo que pase, aún queda tiempo para que el público descubra que decidieron los creadores de la serie. La temporada 2 de The Last of Us no empezó a rodarse, y ni siquiera hay una fecha de estreno. En cualquier caso, el regreso de la serie se espera para finales de 2024 o ya para 2025.