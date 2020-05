La serie Black Mirror no volverá por una escalofriante razón vinculada a la pandemia

Black Mirror es una de las series más elogiadas de Netflix gracias a la calidad de sus historias de ciencia ficción que coquetean con el realismo. El año pasado, la plataforma de streaming estrenó la quinta temporada y, desde entonces, los fanáticos se preguntan cuándo saldrá una nueva tanda de episodios. La pregunta fue oída por el creador de la serie, quien arrojó una tajante sentencia: "El mundo está muy convulsionado como para más Black Mirror", afirmó.

En medio de la pandemia de coronavirus, Charlie Brooker dialogó con Radio Times sobre su presente laboral y el éxito de su creación Black Mirror, nublando la posibilidad de ver una sexta temporada del show. "He estado ocupado con cosas. No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y no estoy haciendo. Por el momento, no sé qué estómago habría para digerir historias acerca de sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en ninguno de esos [episodios de Black Mirror]. Tengo muchas ganas de volver a visitar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír", expresó.

Y agregó: "No creo que haya algo que nos detenga. Podríamos hacer cosas únicas, narrar una historia en curso, realizar escisiones". Meses atrás, el showrunner había declarado que el futuro de la serie de ciencia ficción gozaba de cierta flexibilidad. Todo parece indicar que el creador de Black Mirror está más interesado en la salud psíquica de sus televidentes, que en generar más historias escalofriantes.

Lamentablemente, el presente igualó a la ficción y la pandemia que estamos viviendo podría ser u motivo para que los productores de series y películas se alejen de este tipo de narraciones distópicas, para llevar un poco de tranquilidad. Refugiarse en las comedias puede ser un antibiótico eficaz para los temerosos.