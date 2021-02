Diego Boneta vuelve a encarnar al "Sol de México".

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la exitosa historia basada en la vida del popular cantante mexicano, tendrá su estreno el domingo 18 de abril, a las 21 horas, según anunció la plataforma Netflix.

Serán ocho capítulos, que estarán disponibles todos los domingos a la misma hora, en los que se abordarán las dificultades que el artista debió enfrentar para balancear su vida familiar y profesional.

Al igual que en la primera temporada, el rol del intérprete será encarnado por Diego Boneta, la dirección estará a cargo de Humberto Hinojosa y Adrián Grunberg, y los guiones fueron escritos por un equipo conformado por Daniel Krauze, Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.

Luis Miguel, la serie es una producción de MGM y Gato Grande que causó sensación en la primera edición, en 2018, y renovó el interés del público por la carrera del astro de la canción romántica. En aquella entrega, la historia hacía hincapié en el camino al estrellato del artista cuando aún era un niño y el polémico rol jugado por su padre al respecto.

"No voy a salir, confirmado": inesperada ausencia en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie

Una inesperada ausencia golpeó a los seguidores de Luis Miguel, la serie. Es que en la segunda temporada, una persona muy importante no estará presente en el elenco. Al menos, esta protagonista muy importante en la vida del Sol de México no será personificada por ninguno de los actores que conforman el staff de esta producción realizada por Netflix: Aracely Arámbula.

La ex pareja de Luis Miguel, con quien mantuvo una relación de cuatro años y nacieron dos hijos fruto de su corto amor, advirtió hace algunos meses que no le interesaba ser parte de la producción de Netflix y que irá a la Justicia en caso de que no se respete su voluntad: “No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco”.

Aracely Arámbula y Luis Miguel protagonizaron un romance de cuatro años. La actriz y el cantante se separaron en el año 2009, luego de varios rumores que hablaban de problemas en la relación. Fruto de este amor, nacieron sus hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula formó parte de importantes telenovelas en México, tales como Pueblo Chico, Infierno Grande; Alma Rebelde, Abrázame muy Fuerte y Las Vías del Amor. A su vez, grabó sus primeros discos como solista titulados Sólo Tuya y Sexy.