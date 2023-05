Incertidumbre: la segunda temporada de House of the Dragon quedó en medio de una huelga de guionistas

La segunda temporada de House of the Dragon quedó en medio de la fuerte huelga de guionistas que está llevándose a cabo en Estados Unidos, paro que obligó a que muchas producciones pausen sus rodajes.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos está en huelga y más de once mil de sus miembros se unieron a un paro que busca un aumento de los salarios y una mejora de las condiciones laborales por parte de estudios de cine y plataformas de streaming. La situación obligó a que se suspendan temporalmente numerosas producciones y los fans de House of the Dragon se preguntan si esto afectará a la serie de HBO Max.

El rodaje de la temporada 2 de House of the Dragon ya se está llevando a cabo en Reino Unido y, según Variety, no le afectará la huelga porque los guiones están terminados desde hace semanas. La Alianza de Productores de Cine y Televisión finalizó las negociaciones contractuales con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos el pasado 1 de mayo, horas antes de la fecha límite de vencimiento del contrato. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos respondió convocando una huelga que arrancó el 2 de mayo.

Según las reglas de la huelga, los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que trabajan internacionalmente deben abandonar cualquier proyecto que se encuentre dentro de la jurisdicción del sindicato si se está desarrollando un guion actualmente. Como tal, varios proyectos estadounidenses que se filman en Reino Unido podrían verse afectados por la huelga, aunque House of the Dragon se libró de ello. Sin embargo, Variety destaca que el futuro del rodaje es incierto en caso de que sea necesario hacer reescrituras de guion.

Basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon inició el rodaje de su segunda temporada en los estudios Leavesden el 11 de abril. El Sindicato de Guionistas de Gran Bretaña ordenó a sus miembros en Reino Unido que también sean miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos a abandonar todo el trabajo bajo el control del sindicato estadounidense. Algunos guionistas de Reino Unido declararon a Variety que trabajaron a contrarreloj durante el fin de semana para enviar guiones a Estados Unidos antes del comienzo de la huelga.

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonaya Mizuno y Rhys Ifans, entre otros, protagonizarán la temporada 2 de House of the Dragon. Al elenco se incorporarán Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.

Con información de Europa Press.