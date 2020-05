HBO Max reveló nuevos detalles sobre la reunión de "Friends"

HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros, está muy cerca de lanzarse al mercado y día a día revela parte de lo que será su catálogo, como el reciente anuncio de que en 2021 se estrenará el Snyder's Cut de la "Liga de la Justicia" (una versión más larga de la película). Más allá de esto, el plato fuerte será el especial de "Friends", con un emotivo reencuentro de todos los miembros del elenco. Ahora, y para sorpresa de los fans de la sitcom, se revelaron nuevos detalles.

El CEO de la compañía de cine, Bob Greenblatt, dialogó con Recode Media y despejó algunas dudas con respecto a la reunión del elenco a más de 25 años del estreno de "Friends". “Es precisamente eso, un especial de reencuentro, no estarán interpretando a sus personajes. Pero, sí estarán en gran parte en el set, porque todos amamos ese departamento. Pero no esperen verlos en personaje porque eso no sucederá”, comentó.

Además, se supo que los actores cobrarán unos 2,5 millones de dólares cada uno por este episodio. Esta cifra millonaria los coloca (otra vez) entre los artistas de Hollywood mejor pagos de la industria. Recordemos que durante sus temporadas 7 a 10, el elenco principal de "Friends" cobraba un millón de dólares por capítulo.

Si bien los fanáticos más empapados en la reunión sospechaban esta información, esta es la primera vez que se confirma de manera oficial que este será el camino elegido. No veremos a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross nuevamente, pero eso no quita que lo que nos espere sea igual de emocionante.