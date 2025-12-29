Fue un best seller mundial y ahora tendrá su serie: el clásico latinoamericano que llega a la pantalla en 2026.

Durante décadas fue uno de los libros más leídos, comentados y recomendados de la literatura en español. Ahora, esa historia que atravesó generaciones prepara su desembarco en la pantalla chica. Precisamente, La casa de los espíritus, la novela que lanzó a la fama internacional a Isabel Allende, tendrá su propia adaptación en formato de serie, con estreno previsto para 2026.

La noticia despertó expectativa tanto entre lectores históricos como entre nuevas audiencias. No es un dato menor: se trata de una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea, traducida a decenas de idiomas y convertida en un fenómeno global desde su publicación en 1982.

La casa de los espíritus narra la historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, en un país latinoamericano atravesado por tensiones sociales, políticas y espirituales. Realismo mágico, memoria, amor, violencia y poder conviven en un relato que combina lo íntimo con lo histórico, una marca distintiva de la obra de Allende.

El libro fue leído tanto como saga familiar como alegoría política, y logró algo poco habitual: ser un éxito editorial sin perder densidad literaria. Ese equilibrio es, justamente, uno de los grandes desafíos de su adaptación audiovisual.

La serie: qué se sabe hasta ahora

La producción tomará la forma de una serie dramática, lo que permitirá desarrollar con mayor profundidad los personajes, los saltos temporales y las distintas capas narrativas del libro. A diferencia de la adaptación cinematográfica de los años 90, disponible en Apple TV, este nuevo formato busca respetar el pulso del texto original y expandir su universo con más tiempo y detalle.

La serie es una producción de Amazon Prime y tendrá un total de 8 capítulos, disponible en más de 240 países. Sin embargo, aunque se sabe que el estreno será en el 2026, aún no se confirmó la fecha exacta. Por su parte, la serie cuenta con un elenco de lujo: Alfonso Herrera, recordado por su papel en Sense8, encarna al patriarca Esteban Trueba, la actriz española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida.

Asimismo, también se suman: Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya y Néstor Cantillana. También participan Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Emilio Edwards, Nicolás Francella y Maribel Verdú, entre otros.

Un regreso esperado

Para Isabel Allende, esta nueva adaptación representa una forma de reencuentro con una obra fundacional de su carrera. La casa de los espíritus no solo fue su debut novelístico, sino también el punto de partida de una trayectoria literaria que la convirtió en una de las autoras latinoamericanas más leídas del mundo. Con estreno previsto para 2026, la serie promete reactivar el interés por una historia que nunca dejó de circular, pero que ahora buscará conquistar a una nueva generación desde otro lenguaje: el de la pantalla chica.