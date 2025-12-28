Está en Prime Video, actúa Keira Knightley y es la película más aterradora sobre Año Nuevo.

La última noche (Silent Night, 2021) es una película de terror con fuerte impronta psicológica y satírica, protagonizada por Keira Knightley, que se aleja del horror tradicional para construir una experiencia inquietante basada en el miedo colectivo, la culpa y las decisiones morales extremas. Dirigida por Camille Griffin, en su debut como realizadora, la historia transcurre casi en su totalidad dentro de una elegante casa de campo inglesa, durante una cena de fiestas que funciona como escenario y detonante del fin del mundo.

La premisa es simple y perturbadora: el mundo se enfrenta a un evento apocalíptico inminente, una nube tóxica global que acabará con la vida humana. En ese contexto, un grupo de amigos decide reunirse para pasar juntos lo que podría ser su último día. Keira Knightley interpreta a Nell, la anfitriona del encuentro, una mujer que intenta sostener una normalidad artificial a través de rituales domésticos, sonrisas forzadas y una obsesión por que la velada resulte “perfecta”. Su actuación es uno de los pilares del film: Knightley construye un personaje tenso, frágil y contradictorio, que oscila entre el afecto genuino y una negación casi violenta de la realidad.

Lejos de los sobresaltos clásicos del cine de terror, La última noche apuesta por una atmósfera de incomodidad constante. El horror no proviene de monstruos ni de amenazas visibles, sino de las conversaciones, los silencios y las decisiones que los personajes deben enfrentar. A medida que avanza la noche, salen a la luz desacuerdos éticos, reproches acumulados y distintas formas de enfrentar el final: algunos se aferran a la obediencia y a las soluciones oficiales, otros dudan, otros simplemente no pueden aceptar lo que viene.

Dónde se puede ver La última noche

Actualmente La Última Noche se puede ver dentro del catálogo de Amazon Prime Video.