Ver Mi Pobre Angelito en Navidad 2025: en qué plataforma de streaming.

Mi pobre angelito es una de las películas navideñas más queridas y con más visualizaciones durante la temporada navideña. Dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, esta comedia familiar marcó la carrera de Macaulay Culkin y actualmente integra el catálogo de una popular plataforma de streaming.

Actualmente, la versión original de Mi pobre angelito y su secuela situada en Nueva York están disponibles para ver en streaming con una suscripción a Disney+. En caso de no tener la suscripción a esta plataforma, la película se puede alquilar o comprar digitalmente en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV o Google Play Movies.

De qué trata Mi pobre angelito

La trama sigue al pequeño Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, un niño de ocho años que vive en una familia numerosa y algo caótica. Antes de las vacaciones de Navidad, Kevin tiene un día difícil con sus hermanos y primos, y desea en secreto que su familia desaparezca. Su deseo se “cumple” cuando, en la vorágine de preparativos, la familia se olvida de él y parte rumbo a Francia sin darse cuenta de que Kevin se ha quedado solo en casa.

Al principio, Kevin disfruta de la libertad: come pizza, juega con los juguetes de sus hermanos y explora rincones de la casa que normalmente le están prohibidos. Sin embargo, su soledad no dura mucho, porque un par de ladrones torpes conocidos como Harry y Marv (interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern) intentan aprovecharse de la situación para entrar a robar.

