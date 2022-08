Fargo suma a una de las estrellas de Stranger Things a su quinta temporada

La famosa serie que se desprende la mítica película Fargo suma a una importante estrella de Stranger Things en su nueva y esperada temporada, que comenzará a filmarse en la última parte del año.

Fargo sigue sumando nombres al reparto de su quinta temporada, que comenzará a rodarse esta primavera. Junto a Jon Hamm (Mad Men, Top Gun: Maverick), Juno Temple (Ted Lasso, The Offer) y Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho, Twin Peaks), la serie contará también en su elenco protagonista con una de las estrellas de la serie de Netflix Stranger Things.

Según informó Variety, Joe Kerry, quien lleva interpretando a Steve Harrington desde la primera temporada de Stranger Things, se unirá a la serie estrenada en 2014. Fargo, aunque está ambientada en el universo de la mítica película homónima de 1996 dirigida por los hermanos Cohen (quienes ejercen de productores ejecutivos de la serie), cuenta con una trama independiente de la misma. De hecho, sus cuatro temporadas lo son unas de otras, tanto en lo que se refiere a la trama y a los personajes como a su época.

Junto a Kerry, Hamm, Temple y Jason Leigh, también formarán parte de la quinta temporada de Fargo Lamorne Morris (New Girl, Bloodshot) y Richa Moorjani (Servicio de Investigación Criminal Naval: Los Ángeles). No se conocen muchos detalles sobre esta quinta entrega, más allá de que se desarrollará en el año 2019 y que responderá a las siguientes preguntas: "¿Cuándo un secuestro no es un secuestro? ¿Qué pasa si tu mujer no es tuya?".

La última temporada de la ficción creada, escrita y producida por Noah Hawley siguió la rivalidad entre las mafias italoestadounidenses y afroamericanas en la ciudad de Kansas City durante los años 50, y estuvo protagonizada por Chris Rock y Jason Schwartzman. Las cuatro primeras entregas de la exitosa serie, disponibles en Movistar Plus+, fueron nominadas a 55 premios Primetime Emmy y ganaron seis, incluyendo mejor miniserie por la primera entrega en 2014.

Netflix: el increíble anuncio de los creadores de Stranger Things

Para la cuenta oficial de Twitter de los guionistas de Stranger Things (@strangerwriters) ya es habitual contestar preguntas de fans sobre los secretos y entresijos detrás de algunos de los diálogos y de las escenas de la ficción sobrenatural. Y ahora, a través de este canal dieron oficialmente el pistoletazo de salida a la escritura de guion de la temporada final de la querida serie. Lo hicieron publicando un escueto mensaje acompañado de una fotografía de una pizarra en blanco salvo por el dibujo del icónico logo de la serie tras un '5'.

La publicación, que no tardó en hacerse viral, consiguió en menos de 24 horas más de 60.000 'retuits' y casi 700.000 'me gusta'. Como era de esperar, el anuncio del inicio de la producción de la última temporada, que llega al poco tiempo de haberse cumplido un mes desde el estreno de los dos últimos episodios de la cuarta entrega, despertó el 'hype' entre el fandom de la serie de los hermanos Duffer.

Así, los usuarios de la red social no dudaron en especular qué nuevas aventuras pueden esperar a los adolescentes de Hawkins en la recta final, siendo la reaparición de Eddie Munson la más popular de las propuestas. Aunque la fecha de estreno de la quinta entrega de Stranger Things sigue siendo un misterio, David Harbour, quien encarna a Jim Hopper, reveló en una entrevista con GQ que el rodaje podría comenzar "el año que viene" y que la última tanda de episodios podría aterrizar en Netflix "a mediados de 2024".