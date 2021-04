La triste razón por la que Evan Peters interpretó a Quicksilver en WandaVision

El recorrido que hace Wanda (Elizabeth Olsen) como la Bruja Escarlata en la aclamada serie de Disney+ WandaVision, afianza el trasfondo psicológico que conllevan las fases de duelo y el dolor de una mujer ante la pérdida de su amor de toda la vida. Y una de las decisiones que más llamaron la atención de los fanáticos fue la presencia de Evan Peters -quien fue el Quicksilver de la saga X-Men- a la serie, en vez de Aaron Taylor-Johnson (que encarnó al personaje en la franquicia Avengers). El showrunner de la serie reveló la triste razón que conllevó a este cambio rotundo.

"Tuvimos un psicólogo que nos orientaba en todo lo referente al duelo. Vino a la sala de guionistas e investigamos un poco sobre esto, y hay mucho sobre cómo la gente recuerda los rostros de las personas que han perdido. La ansiedad de no recordar los rostros de sus seres queridos, recordar mal o recordar mal las cosas activamente como una táctica de autoconservación, todo eso se volvió fascinante para nosotros, y pensamos que al elegir a Evan Peters en el papel, no solo tendría ese efecto en Wanda, sino que también aportaría una metacapa para la audiencia", afirmó Jac Schaeffer, showrunner y guionista de WandaVision.

Además, Schaeffer imaginó que el guiño de incorporar a Peters iba a ser una referencia muy buena para los fanáticos del Universo Cinematográfico MARVEL.si bien el encargado de dar vida a Quicksilver/ Pietro, el hermano de Wanda, fue el actor Aaron Taylor-Johnson, mientras que Peters venía de interpretar a Quicksilver en X-Men.

"No podría haberlo anticipado... no lo sé, tal vez Mary Livanos y Kevin Feige dicen: 'Sí, es así todo el tiempo'. Pero para mí, ¡estas teorías son una locura! No era parte de mi pensamiento, y además, ese no es mi departamento", añadió Schaeffer.

