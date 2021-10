El secreto mejor guardado de Netflix: Rodolfo Ranni podría haber spoileado el estreno de El Marginal 4

El reconocido actor Rodolfo Ranni podría haber contado el dato más esperado por los fans de El Marginal: la fecha de estreno de la temporada 4.

En medio de una entrevista el reconocido actor Rodolfo Ranni podría haber revelado la fecha de estreno de El Marginal 4, un secreto con candado que Netflix decidió no contar por el momento alimentando la ansiedad de los fanáticos de la serie.

Consultado por Gabriel Imparato (serargentino.com) Ranni habló de su paso por El Marginal 4 y filtró el dato clave, adelantándose a cualquier comunicación oficial de la plataforma de streaming: "Hace un mes y medio, casi dos, acabo de terminar las filmaciones de la miniserie El Marginal 4, que creo que se estrena en la primera quincena de octubre por la TV Pública y después lo emitirá Netflix para 140 países, ese trabajo se hizo en plena pandemia, con todas las restricciones y protocolos logramos salir adelante".

Tras revelar que, posiblemente, la aclamada serie llegue más temprano de lo esperado, Ranni también brindó detalles sobre su personaje. "soy el nuevo director de la cárcel, nada más que eso es lo que puedo adelantar por ahora de esta ficción que es tan popular a nivel nacional. Mi papel tiene un rol muy destacado dentro de lo que ocurre en esta historia que cuenta la cuarta temporada".

Rodolfo Ranni sobre los rumores que lo daban como participante de MasterChef Celebrity 3

Dada su vasta experiencia en el terreno de los programas culinarios, los rumores que lo daban como un posible participante de MasterChef Celebrity cobraron mucha fuerza. Sobre ellos, el actor confirmó que, en efecto, sí lo convocaron para participar y explicó las razones por la que dijo no. "Sí, en la primera edición. Después desistieron por mi edad, porque en pleno tiempo de covid me contagiara, pero después surgió que me citaron para estar en el segundo, pero no tuve noticias. Ahora no tuve llamados para participar de la tercera edición del programa, además no podría hacerlo porque yo estoy muy ocupado con la gira de Divino Divorcio".

"No soy muy amigo de los realitys, no me veo con el alocado ritmo que llevan los participantes en cada preparación", sumó antes de remarcar que entre sus especialidades en la cocina se encuentran la comida china, árabe y las empanadas árabes.