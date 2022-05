El inesperado final que tendrá la cuarta temporada de Stranger Things

A menos de diez días del estreno del Vol 1 de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer adelantaron qué se podrá esperar del tenebroso regreso de Eleven y el Upside Down.

Stranger Things regresará el próximo 27 de mayo a Netflix con su cuarta temporada. Una nueva tanda de capítulos que promete ser una de las más ambiciosas de la historia de las series, lo que va a repercutir directamente en la duración de sus episodios, especialmente en el último, de esta nueva temporada que estará dividida en dos tandas y que tendrá una duración de dos horas.

Así lo confirmaron Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, en declaraciones a Collider: "El 7 y el 9 son episodios muy, muy largos, como dos películas en toda regla". Aseguraron que tendrán una duración mayor a la de cualquier otro capítulo de la temporada, los cuales, ya de por sí, se extenderán hasta aproximadamente una hora y quince minutos, lo que hace que la cuarta entrega de Stranger Things sea casi el doble de larga que sus predecesoras.

En otra entrevista con The Wrap, los Duffer ofrecieron detalles más específicos con este tema: "El 9, particularmente, es una película larga. Todavía lo estamos puliendo, pero digamos que serán cerca de dos horas". En un principio, esta cuarta temporada iba a tener ocho episodios, pero sus creadores se dieron cuenta de que les hacía falta uno más para poder contar la historia que tenían en mente. "Íbamos por la mitad cuando nos sentamos con nuestros escritores y dijimos: 'no creo que esto sea factible en ocho capítulos'. Así que fuimos a Netflix y les preguntamos, y, afortunadamente, nos apoyaron mucho. Pero originalmente no estaba planeado de esa manera", aseguró Ross Duffer a Collider.

Los hermanos Duffer añadieron que los continuos retrasos en los que se ha visto envuelta la temporada les ha permitido hacer algo inédito hasta entonces, tener listos todos los guiones para el momento en el que comenzó la producción. Algo que les resultó también muy importante para sentar los cimientos de la última y quinta entrega en base a lo que ocurra en la cuarta. "Esto se debió a la pausa de seis meses debido a la pandemia. Por primera vez, tuvimos más tiempo y pudimos verlo todo a un nivel global, y no según avanza la temporada. Y no solo con la cuarta, sino que también con la quinta, porque realmente son una misma pieza", finalizó Matt Duffer.

La cuarta temporada de Stranger Things, en la que fueron invertidos 270 millones de dólares, se dividirá, como viene siendo habitual últimamente en las ficciones de Netflix, en dos partes. El estreno de la primera llegará el 27 de mayo, mientras que la segunda lo hará el próximo 1 de julio.

De qué tratará Stranger Things 4

"Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down", reza la sinopsis oficial.