Olivia Colman y Emilia Clarke protagonizarán la nueva serie de MARVEL.

Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Emilia Clarke y Ben Mendelsohn protagonizarán la próxima serie de MARVEL Secret Invasion, que ampliará su universo cinematográfico de superhéroes y que se encuentra pronta a comenzar su etapa de producción para la plataforma de streaming Disney+.

La historia, que se centrará en la infiltración en el planeta por parte de los Skrull, una raza alienígena vinculada a los eventos de la franquicia de los Avengers, fue guionada por Kyle Bradstreet, conocido por su trabajo en Mr. Robot, quien también ocupará el rol de productor ejecutivo, de acuerdo al sitio especializado The Hollywood Reporter.

Jackson y Mendelsohn repetirán sus papeles de las películas como Nick Fury y Talos, respectivamente, mientras que los personajes que interpretarán la ganadora del Oscar Olivia Colman -que brilló como la reina Isabel II en The Crown (Netflix) y Emilia Clarke -la famosa Daenerys Targaryen de Game of Thrones (HBO)- aún no fueron revelados.

La noticia trascendió mientras MARVEL y Disney se preparan para la emisión del episodio final de Falcon y el Soldado de Invierno, que estrenará este viernes en la plataforma, y continúan ultimando detalles para el lanzamiento en junio de la serie sobre Loki, el villano devenido en héroe de la saga, y de Black Widow, la cinta protagonizada por la actriz Scarlett Johansson en su rol de Natasha Romanoff, que podrá verse desde la primera quincena de julio.

En cuanto a Kingsley Ben-Adir (visto en Peaky Blinders, The OA o Una noche en Miami, no confundir con el reconocido actor Ben Kingsley) tiene el papel del villano pero no se han desvelado detalles sobre el personaje. Muchos fanáticos apuestan que hará de un líder Skrull que quiere recuperar el honor de los suyos y conquistar la Tierra para convertirla en su nuevo hogar. Por el momento, son solamente hipótesis que aún no han sido oficializadas. Se espera que Secret Invasion llegue a la pantalla chica en algún momento del 2022 para inaugurar nuevos caminos en el amplio Universo Cinematográfico MARVEL.