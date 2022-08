Disney: Andor, la nueva serie de Star Wars, lanzó su trailer oficial pero retrasó su estreno

Diego Luna retoma su papel de Cassian Andor en Rogue One: una historia de Star Wars y se prepara para llegar a Disney+ en Andor, la nueva serie que explicará la guerra de los rebeldes por la libertad.

Disney lanzó el tráiler completo de Andor, la nueva serie de la saga Star Wars que llegará a Disney+ el próximo 21 de septiembre con sus tres primeros capítulos. Una fecha de estreno que supone un retraso de tres semanas respecto a la fecha anterior fijada para su lanzamiento, el 31 de agosto.

Diego Luna retoma su papel de Cassian Andor, que ya interpretó en Rogue One: una historia de Star Wars, en esta serie que mostrará cómo, años después de que Palpatine ocupe el poder e imponga la tiranía del Imperio por casi toda la galaxia, un grupo de rebeldes iniciará una guerra por la libertad. "Para robarle al Imperio, hay que entrar allí como si fueras uno más. Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos que ni siquiera imaginan que alguien como yo pueda entrar en su casa", dice la voz en off de Luna, pieza clave en la insurrección contra la opresión que las fuerzas imperiales ejercen por doquier.

Pero junto a Andor, otros personajes, algunos ya bastante conocidos por el fandom de Star Wars, serán claves para iniciar la revolución. El tráiler cuenta entre otros con la presencia de Genevieve O'Reilly, como Mon Mothma, Forest Whitaker como Saw Gerrera y Stellan Skarsgard, cuyo rol aún no se desveló pero que será esencial en la trama Los eventos relatados en Andor tienen lugar antes de los acontecimientos de Rogue One y explora una nueva perspectiva de la galaxia Star Wars, centrándose en el trayecto de Cassian Andor (Diego Luna) mientras descubre cómo marcar la diferencia.

La serie narra cómo nació la Rebelión en contra del Imperio, y cómo las personas y los planetas se involucraron. Es una era llena de peligro, decepción e intriga donde Cassian emprenderá un camino que lo convertirá en un héroe rebelde. Diego Luna vuelve como Cassian Andor, al que se unen Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Denise Gough y Kyle Soller. Los productores ejecutivos de la serie son Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna y Michelle Rejwan. Tony Gilroy es el creador y el showrunner.