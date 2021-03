Luego de haber interpretado al cantante Ray Charles, Jamie Foxx será el boxeador Mike Tyson.

La turbulenta vida de Mike Tyson llegará en forma de miniserie y Martin Scorsese es el director encargado de producir el show del que participará el boxeador dentro del equipo creativo. Quien deberá encarnarlo será el galardonado actor Jamie Foxx, mientras que Antoine Fuqua se encargará de dirigir el próximo show.

De ídolo mundial del boxeo a violador condenado, Mike Tyson conoció el cielo y el infierno en vida. Ahora tendrá la oportunidad de compartir su historia con millones de televidentes de todo el mundo. “Hace mucho tiempo que quiero contar mi historia. Con mi reciente regreso al ring y la emoción que provocó en los fanáticos me parece que llegó el momento perfecto para hacerlo", dijo Tyson en el anuncio oficial.

Y agregó: "Estoy muy entusiasmado por colaborar con Martin, Antoine, Jamie y todo el equipo creativo para darle al público una serie que no solo cuente mi trayectoria profesional y personal sino que también los inspire y entretenga”.

Por el momento, la serie no tiene ni nguna plataforma de streaming que la haya adquirido, pero no le será nada fácil introducirse en el mercado ya que Hulu confirmo (en febrero) que estaba preparando una ficción sobre la vida de Tyson llamada Iron Mike, producida por las mismas personas que se hicieron cargo del largometrahe I Tonya, una historia plagada de humor corrosivo sobre la vida de la patinadora artística Tonya Harding y protagonizada por Margot Robbie, Sebastian Stan y Allison Janney. Cabe destacar que la versión de Hulu no fue autorizada por el boxeador, quien criticó duramente la producción.

"El anuncio de Hulu de hacer una miniserie no autorizada de la historia de Tyson sin compensación, aunque desafortunado, no es sorprendente. Hacer este anuncio durante el Mes de la Historia Negra solo confirma la preocupación de Hulu por los dólares por el respeto a los derechos de las historias negras", lanzó Tyson, enojado con Hulu por la serie desautorizada sobre su vida.

¿Podrá Mike Tyson dar una versión totalmente objetiva de sus éxitos y sus horrores cometidos? Aún no lo sabemos y esa es uno de los mayores temores: no saber retratar a un personaje con todas sus aristas. Recordemos que Tyson fue denunciado por abuso sexual a una joven de 18 años, y recibió una condena por el aberrante hecho.