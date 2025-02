Boca visita a Alianza Lima por la Copa Libertadores: TV en VIVO, hora y streaming online

Boca debuta en la Copa Libertadores ante Alianza Lima

Boca visita este martes a Alianza Lima en Perú, en lo que será su primer desafío del año en la Copa Libertadores 2025. El Xeneize de Fernando Gago buscará dar el primer paso para superar la Fase 2 del certamen continental y acercarse a la fase de grupos, aunque deberá hacerlo con varias bajas sensibles en su plantel.

Por eso, en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca y Alianza Lima, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Alianza Lima por la Copa Libertadores 2025?

Boca Juniors visitará a Alianza Lima este martes 18 de febrero desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. El partido, correspondiente a la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en vivo en la TV por Fox Sports y Telefe, mientras que también podrás verlo vía streaming online a través de Disney+. El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich.

El Xeneize llega a este compromiso internacional tras haber encontrado una buena racha en el torneo local, donde se ubica sexto en la Zona A con 11 puntos, a solo tres unidades del líder Argentinos Juniors. El equipo dirigido por Gago cosechó dos victorias consecutivas que le permitieron recuperar la confianza después de un inicio irregular en el campeonato.

Sin embargo, el conjunto de La Ribera deberá afrontar este partido con numerosas ausencias. Gago no podrá contar con Luis Advíncula, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Marcos Rojo, Cristian Lema e Ignacio Miramón, este último por un desgarro confirmado en las últimas horas. A esta lista se suma Edinson Cavani, quien arrastra molestias lumbares.

Ante este panorama, el entrenador xeneize analiza dos variantes tácticas para el encuentro: mantener la línea de cuatro defensores que viene utilizando o pasar a un esquema con cinco en el fondo. La decisión final dependerá de las evaluaciones que realice en las últimas horas, aunque ya tiene confirmados a algunos nombres como Agustín Marchesín, Ayrton Costa y la dupla ofensiva conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por el lado del conjunto peruano, Alianza Lima llega a este encuentro tras haber superado la Fase 1 del torneo continental, donde eliminó a Nacional de Paraguay con un global de 4-2 (1-1 en Asunción y 3-1 en Lima). En el torneo local, sin embargo, viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Alianza Atlético en su última presentación.

El equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito también tendrá algunas bajas importantes para este compromiso. El experimentado Paolo Guerrero no estará disponible por lesión, mientras que Pablo Lavandeira llegó muy justo en su recuperación y no será arriesgado. No obstante, el conjunto blanquiazul mantiene sus principales figuras como Hernán Barcos y el ecuatoriano Fernando Gaibor, quien ha mostrado un buen nivel en sus últimas presentaciones.

El ganador de esta serie, que definirá su clasificación en la revancha a jugarse la próxima semana en La Bombonera, se enfrentará en la Fase 3 al vencedor de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Deportes Iquique de Chile, en lo que será el último escalón antes de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Formaciones probables de Alianza Lima y Boca

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Erick Noriega, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Rodrigo Battaglia, Walter Alarcón, Camilo Rey Domenech, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Alianza Lima vs Boca: Ficha técnica