Daredevil y el resto de series Marvel de Netflix ya tienen fecha de estreno en Disney+

Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, The Defenders y The Punisher se sumarán al catálogo de Disney+ tras dejar la plataforma de streaming Netflix.

Ya se conoce la fecha en la que pasarán a estar disponibles en Disney+ algunas de las series de Marvel que abandonaron recientemente Netflix. Será el 29 de junio cuando la plataforma incorpore Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, The Defenders y The Punisher a su amplia oferta de contenidos.

Estas series de acción real se lanzaron en Netflix para expandir la franquicia de Marvel tras el éxito de Avengers y sus películas posteriores, pero en 2018 fueron canceladas. Aunque no se desveló el motivo, parece ser que la Casa de las Ideas tomó esta decisión para dejar todo el protagonismo a sus nuevas series de Disney+, como fue el caso de la más reciente, Moon Knight.

Ahora, su reciente adquisición por parte de Disney+, tras dejar Netflix hace unos meses, puede significar nuevos planes para las serie y sus personajes. De hecho, aunque en un principio eran varios los rumores sobre la posibilidad de una cuarta temporada de la serie de Daredevil, ahora las últimas filtraciones señalan a un reboot del personaje que empezará a rodarse este mismo año.

Según Production Weekly, este estaría producido Kevin Feige y Chris Gray, y Disney habría creado para ello una compañía llamada Blind Faith Productions LLC (Fe Ciega Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada), un nombre que parece hacer referencia a la ceguera y la fe católica de Matt Murdock. De hacerse realidad, parece claro que Daredevil volvería a ser interpretado por Charlie Cox, quien hizo un cameo en Spider-Man: No Way Home como abogado del Peter Parker de Tom Holland.

"Creo que en este punto espero estar involucrado de alguna manera. De lo contrario sería un momento un poco extraño. No sé mucho, sé un poco, y lo que sí sé es que me emociona mucho. Existe la posibilidad de que ocupe los próximos 10 años de mi vida", declaró Cox anteriormente a HeyUGuys. Junto a las series antes mencionadas que formarán parte de Disney+ a partir del 29 de junio, la plataforma de streaming también cuenta en su catálogo con películas del Universo Cinematográfico de Marvel como Avengers: Endgame y Black Panther, otras franquicias de películas de Marvel como X-Men, y series originales de Disney+ como Wanda Vision, Loki, Hawkeye y The Falcon and The Winter Soldier.