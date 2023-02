Científicos advierten el peligro por la infección del virus de The Last of Us: "Pandemia respiratoria"

La comunidad científica está preocupada por el aumento de infecciones por hongos en todo el planeta, en pleno éxito de la serie The Last of Us.

02 de febrero, 2023 | 17.36

The Last of Us es un éxito rotundo y de entre los muchos ingredientes que convirtieron a la ficción de HBO en el fenómeno televisivo de la temporada, la creación de un apocalipsis zombie basado en elementos que sí existen en el mundo real es uno de los más llamativos. El hongo cordyceps efectivamente existe, habita principalmente en Asia y se apodera de organismos enteros, generalmente insectos. Ahora varios científicos explicaron si algo así podría ocurrir en humanos. Por el momento es cierto que el cordyceps no ataca a seres humanos ni, en general, a animales grandes o medianos. Sin embargo, el The Sydney Morning Herald llevó a cabo un reportaje en el que contrastó que existe preocupación en la comunidad científica por el aumento de infecciones por hongos en todo el planeta. Algo que entronca directamente con cómo la serie relata el estallido de la hecatombe. La doctora Claudia Simm alerta de que los remedios contra los hongos son cada vez menos eficaces. "Es un poco desalentador. Son resistentes a múltiples fármacos y realmente nos estamos quedando sin opciones de tratamiento. Esta no es una simple infección de uñas de los pies. Es algo realmente aterrador", explicó. Por su parte, la doctora Hanan H. Balkhy, actual subdirectora de resistencia a los antimicrobianos en la Organización Mundial de la Salud, también señala que la situación se está descontrolando. "Las infecciones fúngicas están creciendo y son cada vez más resistentes a los tratamientos, convirtiéndose en un problema de salud pública en todo el mundo", confirmó. Esto se vuelve aún más perturbador de acuerdo a recientes estudios en la India por la muerte de pacientes diabéticos con COVID-19 a los que se sometía a un tratamiento que los hacía vulnerables a otras infecciones. "No morían por COVID, se estaban muriendo por una infección fúngica en sus senos paranasales que se expandía hasta el cerebro. Fue muy revelador: este tipo de infecciones fúngicas podrían complicar una pandemia respiratoria vírica", comenta Justin Beardsley, profesor especializado en enfermedades infecciosas. MÁS INFO Series Netflix: la temporada final de El Reino lanzó trailer y fecha de estreno Un panorama tranquilizador ante una realidad alarmante En cualquier caso, la profesora Ana Traven, codirectora de un programa de tratamiento contra amenazas bacterianas, deja claro que no hay nada capaz de provocar lo que el Cordyceps de The Last of Us. "Definitivamente no hay ningún hongo que le haga algo así a un humano. Sucede en el mundo de los insectos", tranquilizó la especialista. El próximo episodio de la serie se estrena el lunes 6 de febrero y en él, previsiblemente, Joel y Ellie tendrán que hacer frente a nuevos infectados si quieren permanecer con vida. Con información de Europa Press.