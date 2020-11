El actor que encarnó al inspector Gadget estuvo a punto de hacerse con el rol que quedaría en manos de Bryan Cranston.

"Breaking Bad" es considerada una de las mejores series de la historia. El drama creado por Vince Gilligan fue transmitido por la cadena AMC entre 2008 y 2013, captando la atención de millones de personas en todo el mundo. La trágica historia de Walter White no fue pensada para Bryan Cranston, quien compuso el mejor rol de su carrera, en el inicio, sino para el actor Matthew Broderick.

Cranston no estuvo en la primera, segunda o tercera opción de los showrunners de "Breaking Bad", a pesar de que hoy nos costaría imaginar a otro intérprete siendo un profesor de química devenido en el narcotraficante más peligroso de los Estados Unidos. Heisenberg estaba escrito para el actor Matthew Broderick, que venía de triunfar en varios largometrajes para toda la familia.

Los productores le ofrecieron el papel junto con una copia del guión, pero fue Broderick quien rechazó el trabajo. Años después, el actor reveló que no quiso hacer el papel porque "no tenía intenciones de aparecer en un show televisivo en donde su personaje tenga el nivel de maldad y cinismo que tenía Heisenberg".

Tras la inesperada baja, los creadores optaron por Bryan Cranston, quien no era bien visto por los productores de AMC ya que venía de la tira apta para todo público "Malcolm in the Middle" donde interpretaba a un padre amoroso y gentil. Sin embargo, Gilligan finalmente pudo convencerlos, se contactó con Cranston enviándole el guión y de inmediato obtuvo el sí. El resto forma parte de la historia de las series.

En los últimos años, Matthew Broderick tuvo varias participaciones en series de comedia como "Modern Family", "Bojack Horseman", "Comedians in Cars getting Coffee" y "Rick and Morty". Además se ha mantenido activo en la industria del cine y cuenta con una prolífica trayectoria en las artes escénicas, cosechando elogios unánimes por la adaptación de "Torch Song Trilogy", una trilogía de obras LGBTIQ+ creadas por el reconocido dramaturgo Harvey Fierstein (La jaula de las locas)