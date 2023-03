Bella Ramsey dio malas noticias sobre el futuro de The Last of Us

La actriz que compone a Ellie en la serie The Last of Us habló sobre el futuro del show y soltó una declaración que desilusionó a los televidentes.

21 de marzo, 2023 | 21.43

La primera temporada de The Last of Us llegó a su fin pero la serie ya confirmó su segunda temporada. Lo que aún es un misterio es el inicio de la misma, tema sobre el que se pronunció la actriz Bella Ramsay, que es la encargada de interpretar a Ellie en la ficción basada en un videojuego. En una entrevista concedida a The Jonathan Ross Show, Ramsey habló un poco los tiempos que manejan en el show y aseguró que todavía quedan cerca de dos años hasta que la segunda temporada de The Last of Us pueda verse en HBO Max. "Llevará un tiempo. Creo que probablemente rodaremos a fines de este año o principios del próximo. Así que probablemente (el estreno) sea a fines de 2024 o principios de 2025", indicó. Estas fechas coinciden con los rumores que apuntaban a que The Last of Us no retomaría su producción hasta los últimos meses de 2023. Un rodaje tan tardío conllevaría, como expone la actriz de Ellie, que el estreno se posponga, como mínimo, hasta un año después. En la segunda temporada, Ramsey asumirá el protagonismo de la serie, dejando al Joel de Pedro Pascal con un rol mucho más secundario que en los primeros nueve episodios de la serie. A su vez, The Last of Us Parte 2 es mucho más largo que el primer juego, por lo que los creadores del proyecto han confesado que no podrán adaptarlo integramente en una sola temporada. MÁS INFO Hollywood Preocupación: internaron en un psiquiátrico a la actriz Amanda Bynes Qué dijeron los creadores de la serie sobre el futuro de The Last of Us "Es más de una temporada", confirmó recientemente Neil Druckmann en una entrevista con GQ. Aun así, los creativos no quisieron aventurarse a dar un número exacto, por lo que se desconoce hasta dónde llegarán con la historia en los episodios más inminentes. "Habrá cosas que serán diferentes y habrá cosas que serán idénticas. Hay cosas que se van a añadir y enriquecer. Hay algunas cosas que se van a dar la vuelta. Nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo que era para la primera temporada, que es ofrecer una serie que haga felices a los fans. Tenemos un increible elenco que está de vuelta. Es una tarea abrumadora. No puedes hacer felices a todos. Pero hemos hecho feliz a mucha gente y esa es nuestra intención", señaló Craig Mazin sobre lo que se viene en el universo postapocalíptico del programa.