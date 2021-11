Arcane: a qué hora y cómo ver la serie de League of Legends que llegará a Netflix

Te contamos lo que tenés que saber sobre Arcane, la serie de Netflix que está ambientada en el mundo de League of Legends y llegará el 6 de noviembre.

Arcane se estrenará este sábado 6 de noviembre en Netflix, después de una larga espera. La serie animada inspirada en el mundo de League of Legends tendrá un lanzamiento especial en Twitch el mismo sábado por la noche. Te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar de esta ansiada producción en conjunto de Riot Games y Netflix.

League of Legends es uno de los videojuegos más reconocidos del planeta y representa la principal competencia mundial de eSports. Riot Games consiguió esto gracias a las constantes mejoras y actualizaciones en el juego, además de su búsqueda de no quedarse simplemente en la industria del gaming, sino también diversificarse. En ese sentido, League of Legends estrenará Arcane este sábado 6 de noviembre en Netflix, una serie basada en el particular mundo creado por Riot Games.

La serie está dividida en tres "actos" de tres capítulos cada uno que se estrenarán los sábados de forma consecutiva, desde el 6 de noviembre. Es decir que el primer acto, llamado "Orígenes" llegará el sábado 6 de noviembre, mientras que el segundo ("Nuevas alianzas") se estrenará el 13 de noviembre y el tercero ("Amor vs. Sangre") el próximo 20 de noviembre. Cabe aclarar que la serie está orientada a un público mayor de 14 años, ya que cuenta con "momentos violentos, mucha acción y una trama psicológica", según reveló recientemente Juan Moreno, PR Manager para Latam en Riot Games.

Cómo y donde ver Arcane

La novedosa serie animada de League of Legends llegará el próximo sábado 6 de noviembre a Netflix, donde los suscriptores tendrán la posibilidad de verla, sin abonar un importe extra, claro. Pero además, Riot Games Latinoamérica reveló que estrenará el primer capítulo en su canal oficial de Twitch, para que todo el que quiera pueda verlo, sin necesidad de contar con suscripción a Netflix. Este evento especial será el mismo sábado 6 de noviembre y comenzará a las 23 de Argentina.

De qué trata Arcane

"Arcane se sumerge en el delicado equilibro que hay entre la rica ciudad de Piltover y el sórdido corazón de Zaun. Las tensiones entre estas ciudades-estado se desbordan con la creación de hextech, una forma en que cualquier persona puede controlar la energía mágica; y en Zaun, una nueva droga llamada shimmer que transforma a los humanos en monstruos. La rivalidad entre las ciudades divide a familias y amigos, ya que Arcane da vida a las relaciones que dan forma a algunos de los famosos campeones de 'League of Legends' como Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce y Viktor", reza la sinopsis oficial de la serie basada en el universo de League of Legends.