Anne Hathaway protagonizará una miniserie sobre el derrumbe de la compañia WeWork

La popular actriz de El diablo viste a la moda y Diario de una princesa compartirá cartel con Jared Leto, en una prometedora serie sobre el éxito y fracaso de la compañia de coworkin WeWork, que llegará este año.

Apple TV+ lanzó el tráiler de WeCrashed, una nueva miniserie basada en el exitoso podscast de Wondery 'WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork' de Lee Eisenberg y Drew Crevello. Protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, la serie narrará la curiosa historia detrás del éxito y fracaso de la compañía WeWork.

Los tres primeros episodios llegarán a la plataforma el 18 de marzo y, tanto Leto como Hathaway, ganadores del Oscar por Dallas Buyers Club y Los miserables, respectivamente, lideran esta ficción basada en hechos reales que narra una inesperada historia de amor. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de 47.000 millones de dólares en menos de una década. Sin embargo, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué fue lo que sucedió?

Junto con Leto y Hathaway, protagonizan también la serie Kyle Marvin, América Ferrera y O-T Fagbenle. El equipo se completa con los propios Eisenberg (Little America, Chicos buenos) y Crevello (The Long Dark), que ejercen de creadores, guionistas, productores ejecutivos y showrunners, y con la dirección de John Requa y Glenn Ficarra (This Is Us, Crazy Stupid Love), los cuales también figuran como productores ejecutivos. Tras el lanzamiento de los tres primeros capítulos, Apple TV+ irá compartiendo cada nuevo episodio cada viernes de forma semanal hasta finalizar la temporada el 22 de abril.

Entre reversiones de clásicos y breves apariciones en series: el presente laboral de Anne Hathaway

Durante los últimos años, la carrera profesional de Anne Hathaway no tuvo la acogida más favorable. Tras el estreno en 2019 del thriller ambiental Dark Waters, la actriz de El diablo viste a la moda protagonizó la fallida remake de Las brujas, clásico de Roald Dahl (Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate), en el rol de la Gran Bruja, que otrora encarnó Anjelica Huston- Con malas críticas, la película no fue una gran vuelta para la estrella que saltó a la fama por la saga de Diario de una princesa, comedia de Disney que coprotagonizó junto a la legendaria Julie Andrews.

En el campo de las series, la actriz formó parte de Solos, serie original de Amazon Prime que se estrenó en 2021 y cuenta con un reparto entre los que figuran Morgan Freeman, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu. La ficción plantea una antología de siete partes que invita a la reflexión al explorar el significado más profundo de la conexión humana, a través de la visión individual de sus protagonistas.