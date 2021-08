Murió Charlie Watts: el comunicado de los Rolling Stones

La cuenta de la mítica banda de música británica liderada por Mick Jagger publicó un mensaje con relación al fallecimiento de su histórico baterista a los 80 años.

Murió Charlie Watts a los 80 años y los Rolling Stones publicaron entonces un mensaje desde las cuentas oficiales de sus redes sociales para despedir a su histórico baterista, que falleció a los 80 años el martes 24 de agosto de 2021.

En el comunicado, la mítica banda de música británica lo despidió a puro lamento a través de su publicista Bernard Doherty: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también. Como miembro de The Rolling Stones, fue uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”.

Watts marcó un estilo propio que acompañó durante casi 60 años al grupo inglés y recibió decenas de premios y de distinciones por sus extraordinarias labores en todos los escenarios que visitó.

Murió Charlie Watts: el motivo y su delicado estado de salud

Hace poco, el protagonista había sido sometido a un “procedimiento exitoso” en Londres después de que se le detectara un problema durante una revisión de rutina. Entonces, los médicos consideraron que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas de No Filter, que comenzará con dichos shows en septiembre de 2021, y le ordenaron varias semanas de “descanso y recuperación”, según reveló el diario local The Sun.

Enterado de estos detalles y fiel a su estilo irónico, Watts bromeó en aquel momento: “Por una vez no he llegado a tiempo”, se rió. Y añadió: “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma pero hoy he aceptado, por el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”.

“Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por el COVID, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”, señaló el artista que cuenta con millones de seguidores en cualquier parte del planeta.

En principio, el objetivo de los Rolling era que volviera a estar en forma para las grandes celebraciones del 60° aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales por primera vez en 17 años, aunque el anhelo de tantos fanáticos no podrá hacerse realidad.