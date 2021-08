The Rolling Stones

Murió Charlie Watts, el histórico baterista de los Rolling Stones

El músico tenía 80 años y era parte de la formación original desde 1962.

Este martes 24 de agosto, el mundo entero conoció una noticia sumamente triste: murió Charlie Watts, histórico baterista de los Rolling Stones. El integrante de la mítica banda, que también está conformada por Mick Jagger, Keith Richards y Ron Woods, dejó atrás una fabulosa carrera, al punto de que es considerado uno de los mejores bateros en la historia del rock.

Bernard Doherty, agente de Watts, fue el encargado de confirmar el deceso del músico que tenía 80 años: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”.

Semanas antes de su muerte, Watts había anunciado que no formaría parte de No Filter, la gira que los Rolling Stones tenían pensado llevar adelante. ¿El motivo? Según el diario británico The Sun, los médicos del baterista le habían aconsejado "descanso y recuperación", ya que había 13 shows programados que comenzarían a realizarse a partir del mes de septiembre.