"Retorno 1983": un ensayo visual del regreso de la democracia

Ediciones de la Biblioteca Nacional presentará este miércoles 26 de agosto su nuevo libro, RETORNO 1983, una publicación que reúne fotografías pertenecientes a los archivos de redacción de los diarios Crónica y La Voz. El encuentro será a las 18:30 en la Librería de la Biblioteca Nacional, ubicada en Las Heras 2597, en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

El libro propone un recorrido visual por escenas, personajes y situaciones que atravesaron 1983, el año del regreso de la democracia. La publicación surge de un trabajo de selección sobre miles de fotografías conservadas en los archivos de ambos medios, muchas de las cuales nunca llegaron a ser publicadas.

Detrás de cada imagen aparece también la lógica cotidiana del trabajo periodístico: fotógrafos y fotógrafas enviados a registrar un hecho, decenas de tomas realizadas y apenas una, o incluso ninguna, elegida finalmente para acompañar una nota. Los negativos restantes quedaban guardados y rubricados en sobres, formando con el paso del tiempo un archivo que conserva una enorme cantidad de momentos que, aunque fueron registrados, permanecieron fuera de las páginas de los diarios.

De ese universo de imágenes se realizó una selección que busca construir una síntesis del estado de ánimo de una sociedad en un momento histórico determinado. Un barrio inundado, un hombre que gana la lotería o una huelga que lleva a familias a disfrutar de un día soleado de octubre son algunas de las escenas que integran ese recorrido por la vida cotidiana de aquel año.

La publicación también reúne imágenes atravesadas por el apremio económico, la banalidad, la denuncia desesperada y la esperanza. “1983 fue muchos años en uno”, plantea la presentación del libro, que propone volver sobre aquellas fotografías para recuperar imágenes de aquello que fue “móvil, fugaz, pequeño y provisorio” y preguntarse, a través de esos registros, de qué manera volvió aquello cuyo retorno fue anunciado en aquel tiempo.

La presentación de RETORNO 1983 se realizará este miércoles 26 de agosto a las 18:30 en la Biblioteca Nacional, en Las Heras 2597, con entrada libre y gratuita.