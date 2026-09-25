Red Bull Batalla 2026: fecha de cuándo es la final y todo lo que hay que saber

La escena del freestyle argentino ya tiene todo listo para una nueva definición. Más de dos décadas después de aquella primera edición de Red Bull Batalla, una nueva generación de MCs volverá a subir al escenario con el objetivo de quedarse con el título de campeón nacional. Y la Final Nacional de la Red Bull Batalla Argentina 2026 ya tiene fecha en la que se realizará y será el próximo viernes 2 de octubre.

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Cuándo es y dónde es la Red Bull Batalla Argentina 2026

La final de la Red Bull Batalla es este viernes 2 de octubre y, por primera vez, el evento tendrá como escenario a Deseo Club, ubicado en Avenida Chorroarín 1040, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reunirán los 16 mejores freestylers del país para competir por el título nacional y por la posibilidad de representar a la Argentina en la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla, que se llevará a cabo en Perú en 2027.

La definición será el resultado de varios meses de clasificación, en los que los participantes consiguieron sus lugares a través de diferentes caminos. La lista incluye al subcampeón y a integrantes del podio de la Final Nacional 2025, clasificados mediante la audición virtual, un cupo que se mantuvo de la edición anterior y tres plazas obtenidas en torneos realizados en distintos puntos del país.

Una nueva batalla que promete.

Entre los nombres que buscarán la consagración aparecen figuras con experiencia en grandes escenarios, como MECHA y KLAN, que volverán a competir por la gloria nacional. También estarán Cacha, Cobe CLK, Exe y Nasir Catriel, entre otros referentes de la escena.

Pero la edición 2026 también tendrá espacio para las nuevas caras. Seis competidores harán su debut en una Final Nacional de Red Bull Batalla: ABEL, FRANCHUTE, RIFE, 1TOBI, DYSE y GW. La combinación entre freestylers experimentados y debutantes promete una jornada marcada por la variedad de estilos y la posibilidad de que alguno de los nuevos nombres dé el golpe.

Por dónde ver la Red Bull Batalla 2026

La competencia podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de Red Bull en YouTube, Facebook y Twitch. Para quienes quieran estar presentes en Deseo Club, las últimas entradas disponibles pueden adquirirse de manera online.

El ganador tendrá además un objetivo internacional por delante. Después de once años, la Final Internacional de Red Bull Batalla volverá a Perú. El país será nuevamente sede del máximo escenario del freestyle en español en 2027, luego de la histórica edición realizada en Lima en 2016.

Así, la Final Nacional argentina no solo pondrá en juego un campeonato: también será el primer paso hacia una nueva oportunidad internacional para el próximo representante argentino.

Participantes de la Final Nacional 2026