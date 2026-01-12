Nuevas entradas para Los Ángeles Azules en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo tocan

Los Ángeles Azules se presenta en Argentina.

Los Ángeles Azules agregó una nueva fecha para presentarse en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo y ya se conocieron los precios. El grupo mexicano tendrá dos presentaciones en el recinto porteño como parte de una gira por Argentina que contemplará también visitas a Córdoba y Rosario. En los últimos tiempos, la legendaria banda contó con colaboraciones de como Natalia Lafourcade, Nicki Nicole, Emilia Mernes, Cazzu, Lali Espósito, Luck Ra y Abel Pintos, lo que muestra la gran vigencia que mantienen.

El último álbum de la banda se llamó "Se agradece", se estrenó en 2024 y contó con un total de ocho canciones. El trabajo discográfico se enmarca en el estilo clásico tropical del grupo. Se caracteriza por la fusión entre la cumbia sonidera del grupo junto a otros ritmos como el pop, el rock y el urbano entre otros, mientras que tiene participaciones de cantantes de renombre. Alejandro Fernández, María Becerra, Santana, Santa Fe Klan, Panteón Rococó y Cazzu fueron algunos de los que dijeron presente.

Cuándo tocan y por dónde sacar entradas para Los Ángeles Azules en Movistar Arena

La banda mexicana se presenta en el Movistar Arena el 29 de mayo y se agregó una nueva fecha para el 30 de mayo.

Precios para ver a Los Ángeles Azules en el Movistar Arena

Campo sentado: desde $85.000 a $120.000

Platea baja: desde $80.000 hasta $95.000

Platea alta: desde $60.000 hasta $70.000

Regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica. Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

Se trata de una serie de recitales en los ofrecerán dos presentaciones en el Movistar Arena.

Por parte, la banda anunció que estará presente el próximo 27 de mayo en el Quality Arena de Córdoba y el 31 de mayo en el Metropolitano de Rosario. La reconocida banda se encuentra en vigencia desde 1976, tras ser fundada por cuatro de ocho hermanos conocidos como la familia Mejía Avante. Y desde aquel entonces se consolidaron como una de las agrupaciones más importantes de Latinoamérica, con decenas de grandes éxitos.