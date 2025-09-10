Llega Alejandro Sanz a la Argentina 2026: entradas, dónde comprar y fechas de cuándo toca

Alejandro Sanz vuelve a Argentina en 2026.

Alejandro Sanz se presenta nuevamente en Argentina en 2026. El artista español expande su gira mundial “¿Y Ahora Qué?” tras el éxito rotundo de su paso por México, donde agotó localidades en sus primeras paradas y sigue sumando sold outs en este territorio. La gira llegará a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina en febrero y marzo del próximo año, en una oportunidad realmente única.

Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?. En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

¿Cuándo toca Alejandro Sanz en Argentina 2026?

Alejandro Sanz se presentará el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba .

. Aún no hay información sobre cómo y por dónde será la venta de entradas.

"¿Y ahora qué?" El último trabajo de Alejandro Sanz que impulsa la gira

Alejandro Sanz con su guitarra, dos amigos inseparables.

Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su último disco de estudio SANZ, Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Con su más reciente trabajo discográfico, ¿Y Ahora Qué?, consolidándose como un éxito comercial masivo en diferentes charts y regiones, superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca. Esta nueva gira y disco suma nuevos países y ciudades para seguir cosechando récords en 2026, es la oportunidad perfecta para experimentar en vivo la evolución de un icono: desde sus temas más icónicos hasta los nuevos éxitos que están definiendo su presente.