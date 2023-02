La estrella dragqueen Pablo Vittar llega a Argentina: fecha y cómo comprar las entradas

La cantautora brasileña vuelve a Argentina en un show solista. Cuándo es y cómo sacar las entradas.

La galardonada cantautora y drag queen brasileña Pablo Vittar vuelve a Argentina en un show solista. Sus canciones se convierten en verdaderos himnos pop y suenan en las pistas y fiestas de todo el mundo, ya sea como solista o en sus numerosas colaboraciones.

Luego de su inolvidable show en el marco de Lollapalooza 2022, la artista anuncia un show individual para el 20 de mayo en el C Complejo Art Media. Las entradas saldrán a la venta el jueves 2 de marzo a partir de las 10 am. La única plataforma oficial de ventas es All Access.

Pablo Vittar se presentará el 20 de mayo en el Complejo Art Media.

El vínculo de la artista con la Argentina sumará así otro capítulo en su historia de amor. En 2018 se asoció con Lali Espósito en la bomba bilingüe “Caliente”, que lanzaron junto a un videoclip grabado en Río de Janeiro e interpretaron juntas en la gira de la artista argentina. En 2022 dio uno de los shows más destacados del lineup del festival Lollapalooza, dejando a todos con ganas de más.

Conocé a Pablo Vittar

Pablo Vittar es una fuerza global imparable, no sólo en lo musical sino también como líder positiva de múltiples causas: fue nombrada una líder de las próximas generaciones por la revista Times en 2019 junto a Stormzy, Greta Thunberg, y Rosalía.

Ooriunda de Minas Gerais, comenzó su carrera artística con presentaciones en clubes como drag queen. En 2017 y tras su paso por la televisión, saltó a la fama en todo Brasil con su álbum Vai Passar Mal, que incluyó hits bailables como "K.O." y "Corpo Sensual". A partir de ahí, su carrera se disparó y hoy su nombre es uno de los más importantes del pop.

Vittar sienta agenda con un estilo personalísimo, talento, carisma y la puerta siempre abierta para dar cauce a excelentes colaboraciones. En los últimos cinco años, se ganó un lugar en numerosos rankings y ganó importantes premios como los MTV EMA (primera artista trans en ganar dos veces), y los MTV MIAW en las categorías de Artista/Álbum/ Canción del año (2020 y 2021). Además estuvo nominada dos veces en los Grammy Latinos. Con más de 35 millones de seguidores en sus plataformas, es la drag queen con más seguidores en las redes sociales.

La artista encontró la fórmula para crear himnos para empoderarse bailando, y lanzó exitosos discos de estudio como Não Para Não (2918), 111 (álbum trilingüe en portugués, español e inglés de 2020) y Batidão Tropical (2021). Su carrera se potencia con su inclinación y talento para amalgamar su propuesta con la de otros artistas como Major Lazer, Diplo, Anitta, Charli XCX, Thalia, Rina Sawayama, Marina & The Diamonds, Lauren Jauregui, y MC Carol.