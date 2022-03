Guns N' Roses confirmó un show en Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

La histórica banda de rock tocará en el Estadio River Plate este año. Conocé cuándo salen a la venta las entradas.

A seis años de su última visita a nuestro país, los Guns N Roses confirmaron que darán un show en Argentina en este 2022. La histórica banda de rock aterrizará en el suelo argentino en medio de su gira mundial “South American Tour 2022”.

La banda integrada por Axl Rose, Slash y Duff MacKagan tocará el próximo viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate. Se esperaba que su visita al país fuera en el marco del Lollapalooza Argentina 2022, que se desarrolló el pasado viernes, sabado y domingo en el Hipódromo de San Isidro, con headliners como Foo Fighters, Miley Cyrus y Doja Cat.

El grupo había visitado el país en su momento de mayor furor, en 1992 y 1993, ocasión en la que actuó por última vez con su formación histórica; y regresó en 2010 y 2014, aunque sólo con Axl Rose como miembro original en su formación.

Entradas Guns N' Roses en Argentina: cuándo salen a la venta

La venta general para el show de Guns N' Roses en Argentina será a partir del viernes 25 de marzo a las 12 horas. Más información en All Access Además se realizará una preventa a partir del jueves 24 de marzo desde las 12 del mediodía a través de All Access.

Sobre la gira de Guns N' Roses

“South American Tour 2022” es la continuación de su gira “Not in This Lifetime Tour”, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento. El encuentro más esperado por los fans se realizó en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, entre otros.