Entradas Twenty One Pilots en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Las entradas para Twenty One Pilots ya se pueden comprar por internet.

El 2025 comienza con una de las noticias más emocionantes para los amantes de la música en Argentina. El dúo estadounidense Twenty One Pilots traerá su esperada gira "The Clancy World Tour" al país, marcando su primera vez como protagonistas de una gira propia en tierras argentinas. Con una narrativa única que envuelve su discografía y sus espectáculos, el grupo liderado por Tyler Joseph y Josh Dun promete dos noches inolvidables en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Inicialmente, solo se había anunciado una fecha para el 29 de enero de 2025, la cual agotó sus entradas en tiempo récord. Ante la abrumadora demanda, la banda sumó una segunda y última presentación el 28 de enero. Esto confirma el fervor del "clique" argentino, como se conoce a los fanáticos de la banda, quienes esperan ansiosos un espectáculo que promete ser un recorrido por todos sus grandes éxitos y las canciones que han definido su sonido a lo largo de los años.

Cómo conseguir entradas para Twenty One Pilots en Buenos Aires

Las entradas para esta nueva fecha se pondrán a la venta general el 13 de diciembre a las 10, exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. Con precios competitivos y opciones de financiación en hasta seis cuotas sin interés para clientes Santander American Express, es el momento ideal para asegurar tu lugar en este evento histórico.

Fechas confirmadas y detalles de las entradas

Twenty One Pilots se presentarán los días 28 y 29 de enero de 2025 en el Movistar Arena, ubicado en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. Ambas fechas prometen un despliegue espectacular de luces, sonido y energía, característico de sus shows en vivo.

Fecha original (agotada): 29 de enero de 2025.

Nueva fecha: 28 de enero de 2025.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles a partir del 13 de diciembre a las 10. Podrán adquirirse en la página oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago habilitados. Para quienes dispongan de tarjetas Santander American Express, existe la posibilidad de financiarlas en hasta seis cuotas sin interés, una ventaja adicional para los fanáticos que buscan disfrutar de este espectáculo único.

Twenty One Pilots tocará en Argentina en 2025.

Éxito global y el impacto de “The Clancy World Tour”

La gira “The Clancy World Tour” marca el cierre de un ciclo narrativo que comenzó con su icónico álbum Blurryface en 2015. Este tour, que ya ha recorrido Norteamérica, Nueva Zelanda, Australia y Europa, llega a América Latina para consolidar el legado de la banda. Con más de 33 mil millones de streams en plataformas digitales, Twenty One Pilots se posiciona como una de las agrupaciones más relevantes de los últimos quince años.

El setlist promete incluir himnos como Stressed Out, Ride, Heathens y Level of Concern, junto con las canciones más recientes que reflejan la evolución constante de su estilo. La energía y la conexión con su público son el sello de sus shows, y estas presentaciones en Buenos Aires no serán la excepción.

La llegada de Twenty One Pilots a Argentina es una cita obligada para los fanáticos de la banda y los amantes de la música en vivo. Con su propuesta escénica única y una narrativa que trasciende los álbumes, este es el momento ideal para experimentar el universo creativo de la banda.