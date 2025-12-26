Entradas Suicidal Tendencies y Madball en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Suicidal Tendencies llega al país.

El Teatro Flores de Buenos Aires se prepara para lo que será en 2026 la llegada de dos históricas bandas que se presentarán juntas, en una noche memorable. Se trata del grupo de crossover thrash Suicidal Tendencies y Madball, agrupación de hardcore-punk. Una jornada que promete quedar en el recuerdo histórico de sus fanáticos, que podrán verlos tocar en el mismo escenario.

Suicidal Tendencies, encabezados por el icónico Mike Muir, y Madball, los reyes del hardcore neoyorquino liderados por Freddy Cricien, prometen un show espectacular que recorrerá lo mejor de sus impresionantes trayectorias. Una noche que servirá para poder repasar grandes clásicos de estas bandas con el público argentino, que siempre da la nota en este tipo de espectáculos.

Cuándo tocan Suicidal Tendencies y Madball en Argentina 2026

Suicidal Tendencies y Madball se presentarán juntas el próximo 8 de marzo de 2026 en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA).

en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA). Las entradas se pueden adquirir por passline.com.

Precios para ver a Suicidal Tendencies y Madball en el Teatro Flores

Entradas generales: $100.000

Datos sobre Suicidal Tendencies y Madball

Considerados una de las bandas más influyentes del crossover thrash, Suicidal Tendencies ha mantenido su actitud desafiante y su estilo explosivo durante más de cuatro décadas. Con un legado que ha dejado una huella profunda en el punk rock, el thrash metal y el hardcore, la banda regresa a Argentina con una alineación de lujo que promete un espectáculo inolvidable. En esta gira, Suicidal Tendencies cuenta con la colaboración del ex baterista de Slipknot, Jay Weinberg, y Tye Trujillo, hijo de Rob Trujillo (Metallica), al bajo. La formación se completa con los guitarristas Dean Pleasants y Ben Weinman, conocido por su trabajo en The Dillinger Escape Plan.

La banda promete un setlist repleto de clásicos de su extensa discografía, incluyendo himnos como "Institutionalized", "War Inside My Head", "Possessed to Skate" y “How Will I Laugh Tomorrow”. Además, los fans podrán disfrutar de temas de discos esenciales como Join the Army (1987), Lights... Camera... Revolution! (1990) y su álbum debut homónimo de 1983.

Madball llega a la Argentina en conjunto a Suicidal Tendencies.

Por su parte, Madball fue formada en la década del 80 y es, junto a Agnostic Front, una de las bandas pilares del hardcore neoyorquino. Considerados como "bandas hermanas", Madball comparte con Agnostic Front no solo la influencia musical, sino también una historia familiar profunda: el vocalista Freddy Cricien es el hermano menor de Roger Miret, cantante de Agnostic Front.

La banda nació cuando Freddy comenzó a tomar el micrófono durante los shows de Agnostic Front, y tras la disolución temporal de la banda en 1992, Madball se consolidó como el proyecto principal para varios de sus miembros. A lo largo de los años, el grupo ha incendiado la escena hardcore con sus intensos y enérgicos conciertos, muchos de ellos realizados sin escenario, a la misma altura que el público, lo que ha fortalecido su conexión con los fans.