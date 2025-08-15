Entradas Q' Lokura en Tecnópolis 2025: precios y fecha de cuándo toca.

Q’ Lokura, una de las bandas de cuarteto más convocantes de la Argentina, prepara un evento histórico para cerrar el 2025 a pura fiesta. Tras agotar múltiples funciones en el Movistar Arena, el grupo cordobés que lideran Nico y Facu llevará su música a un escenario mucho más grande con “El Baile Inolvidable”. El espectáculo, que tendrá lugar en el predio de Tecnópolis, promete ser el show más multitudinario de su carrera y atraer a miles de fanáticos de todo el país.

Q’ Lokura tocará en Tecnópolis en un evento para mayores de 18 años que comenzará a las 19. Este megaencuentro al aire libre incluirá bandas invitadas, propuestas gastronómicas, espacios de entretenimiento y todo lo necesario para que la jornada se convierta en una verdadera fiesta del cuarteto.

Cuándo toca Q’ Lokura en Tecnópolis 2025

“El Baile Inolvidable” de Q' Lokura será el sábado 13 de diciembre en el predio de Tecnópolis, ubicado en Vicente López. La apertura de puertas está prevista para las 19, con una previa cargada de música, sorpresas y propuestas interactivas. El objetivo es transformar el lugar en una enorme pista de baile bajo las estrellas, donde el público pueda disfrutar de la energía característica de Q’ Lokura y de artistas invitados que se sumarán en distintos momentos de la noche.

Q' Lokura cierra el año con un show a lo grande en Tecnópolis.

Este formato busca multiplicar la experiencia de sus shows anteriores: según la propia banda, será como juntar cuatro o cinco Movistar Arena en una sola noche. Un despliegue técnico, escénico y musical pensado para que nadie se quede afuera de una celebración que promete quedar grabada en la memoria de sus seguidores.

Cómo conseguir las entradas y precios

Las entradas para Q’ Lokura en Tecnópolis 2025 están disponibles desde el viernes 8 de agosto a las 12, exclusivamente a través de la plataforma Entrada UNO. Los tickets tienen un precio desde 50 mil pesos. Por tratarse de un evento de gran magnitud, se recomienda comprarlas con anticipación, ya que se espera que se agoten rápidamente, como ocurrió en las últimas presentaciones del grupo.

El evento es solo para mayores de 18 años y contará con una amplia propuesta para pasar todo el día en el predio: food trucks con gastronomía regional e internacional, bebidas, espacios recreativos y atracciones especiales. Se sugiere llegar temprano para disfrutar al máximo de la experiencia y no perderse ninguna de las actividades previas al show principal.

Con “El Baile Inolvidable”, Q’ Lokura busca no solo cerrar el año con su público más fiel, sino también reafirmar su lugar como una de las bandas más populares y potentes del país, llevando el cuarteto a una escala inédita en uno de los espacios culturales más importantes de Buenos Aires.