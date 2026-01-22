Entradas para el Festival de Mar del Pop 2026: precios y cuándo tocan Dante Spinetta, Militantes del Climax, Winona Riders y más

El Festival de Mar del Pop tendrá su 15.ª edición este febrero en Mar del Plata y anunció una grilla llena de grandes artistas argentinos. Conocé cómo comprar las entradas para disfrutar en vivo a referentes como Dante Spinetta, Militantes del Climax y hasta Winona Riders.
Llega Mar del Pop: cuándo es y quiénes tocan
Con una propuesta para tener un verano diferente, el Festival de Mar del Pop se realizará el 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata). Se trata de uno de los encuentros musicales más relevantes de costa atlántica.
La grilla del festival combinará reconocidos artistas y músicos de la nueva escena musical argentina. Así, se podrá disfrutar de mucho pop, funk, rock, electrónica y nuevas expresiones urbanas.
El line up es el siguiente:
- Viernes 6 de febrero: Six sex, Juana Rozas, Fiah Miau, Benito Cerati, Chechi de Marcos, Uma, Nawe&Lobo, La MDPPOP
- Sábado 7 de febrero: Loquero, Buenos Vampiros, Las Tussi, Winona Riders, Richard Coleman, Atrás hay truenos, Fea
- Domingo 8 de febrero: Dante Spinetta, Militantes del Clímax, Pipo Cipolatti
Entradas para el Festival de Mar del Pop 2026: los precios y dónde comprarlas
Las entradas para el festival están disponibles en la página oficial de CultuTickets. Se pueden comprar para cada una de las fechas, con un precio desde $25.000, o el abono para ingresar los tres días con un valor desde los $60.000.