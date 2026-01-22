Entradas para el Festival de Mar del Pop 2026: precios y cuándo tocan Dante Spinetta, Militantes del Climax, Winona Riders y más

El Festival de Mar del Pop tendrá su 15.ª edición este febrero en Mar del Plata y anunció una grilla llena de grandes artistas argentinos. Conocé cómo comprar las entradas para disfrutar en vivo a referentes como Dante Spinetta, Militantes del Climax y hasta Winona Riders.

Llega Mar del Pop: cuándo es y quiénes tocan

Con una propuesta para tener un verano diferente, el Festival de Mar del Pop se realizará el 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata). Se trata de uno de los encuentros musicales más relevantes de costa atlántica.

el Festival de Mar del Pop se realizará el 6, 7 y 8 de febrero

La grilla del festival combinará reconocidos artistas y músicos de la nueva escena musical argentina. Así, se podrá disfrutar de mucho pop, funk, rock, electrónica y nuevas expresiones urbanas.

El line up es el siguiente:

Viernes 6 de febrero : Six sex, Juana Rozas, Fiah Miau, Benito Cerati, Chechi de Marcos, Uma, Nawe&Lobo, La MDPPOP

: Six sex, Juana Rozas, Fiah Miau, Benito Cerati, Chechi de Marcos, Uma, Nawe&Lobo, La MDPPOP ​​​Sábado 7 de febrero : Loquero, Buenos Vampiros, Las Tussi, Winona Riders, Richard Coleman, Atrás hay truenos, Fea

: Loquero, Buenos Vampiros, Las Tussi, Winona Riders, Richard Coleman, Atrás hay truenos, Fea Domingo 8 de febrero: Dante Spinetta, Militantes del Clímax, Pipo Cipolatti

El festival Mar del Pop cuenta con grandes artistas como Dante Spinetta, Six Sex, Winona Riders, entre otros

Entradas para el Festival de Mar del Pop 2026: los precios y dónde comprarlas

Las entradas para el festival están disponibles en la página oficial de CultuTickets. Se pueden comprar para cada una de las fechas, con un precio desde $25.000, o el abono para ingresar los tres días con un valor desde los $60.000.