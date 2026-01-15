Entradas Obituary en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Obituary llega a Argentina en 2026.

Hay bandas que trascienden generaciones, que dejan una huella y marcan el camino para aquellos que quieran continuar su legado en un tipo de música específico. Es el caso de Obituary, legendaria banda de death metal estadounidense, que es considerada una de las más influyentes y representativas del subgénero en toda su historia.

El grupo viene a la Argentina para celebrar los 35 años de su icónico álbum Cause of death, uno de los discos fundamentales del metal extremo mundial. Con su atmósfera oscura, riffs memorables y una producción que marcó un hito en la escena global, este trabajo discográfico se conserva como una lección de cómo debe sonar el death metal en su forma más pura.

Cuándo toca Obituary en Argentina 2026

Obituary se presenta el miércoles 18 de febrero en El Teatrito (Sarmiento 1752, Ciudad de Buenos Aires).

en (Sarmiento 1752, Ciudad de Buenos Aires). Las entradas se pueden adquirir a través de la página de Passline.

Precios de entradas para Obituary en Argentina 2026

General: $90.000

Historia y presente de Obituary

Obituary es una banda de death metal estadounidense, formada en 1984 bajo el nombre Executioner en Tampa, Florida, por los hermanos John y Donald Tardy, cuando tenían 17 y 15 años de edad, respectivamente. Tras descubrir que ya existía en Boston un grupo con esta designación, en 1986 los hermanos decidieron llamar a su proyecto musical Xecutioner.

La banda Obituary no pierde vigencia.

La agrupación publicó un demo con el cual consiguió un contrato con la discográfica Roadrunner Records y en 1988 cambió su nombre por Obituary para el lanzamiento de su álbum debut Slowly We Rot. A diferencia de otros grupos de su género que principalmente basaban sus canciones en la velocidad del thrash, Obituary también incorporaba pasajes lentos en su sonido, que casi le daba una apariencia propia del doom metal. Sin embargo, lo que realmente distinguía a la banda de las otras era la voz gutural de John Tardy.

Con 11 álbumes de estudio en su haber, la banda prepara para esta gira un show completo y visceral, fiel a su legado y reafirmando por qué sigue siendo una de las formaciones más sólidas e importantes del death metal contemporáneo. Su álbum más reciente es Inked in Blood, publicado en 2014 y que fue su primer disco en posicionarse entre los más vendidos del Billboard 200. La banda es considerada una de las más populares del subgénero del death metal a lo largo de la historia.