Entradas para Helloween en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca

Helloween llega al Movistar Arena de Villa Crespo.

Helloween llega a la Argentina en 2026 en un recital que promete ser inolvidable, para celebrar sus 40 años de existencia. Los pioneros del Power Metal vuelven a Buenos Aires en una gira que conmemora sus cuatro décadas sobre los escenarios, con un show único en el Movistar Arena, en la cual prometen una noche épica que recorrerá toda su carrera y hará vibrar hasta al fan más exigente.

Con 15 discos de oro, 6 de platino y más de 10 millones de ventas, Helloween celebra su aniversario con el lanzamiento de “Giants & Monsters”, un trabajo que promete dar mucho que hablar por ser versátil y poderoso, lo que reafirma por qué siguen una de las grandes bandas referentes del género. Y sus fans estarán firmes para poder reencontrarse con este grupo.

Cuándo toca Helloween en Argentina 2026

La agrupación alemana se presenta el domingo 13 de septiembre en el Movistar Arena .

en el . Las entradas se podrán adquirir en la página de movistararena.com.ar.

Precios para ver a Helloween en el Movistar Arena

Campo de Pie: $110.000

Platea Baja 1: $160.000

Platea Baja 2: $140.000

Platea Baja 3: $130.000

La historia y el presente de Helloween

La banda alemana llega en un momento glorioso, tras agotar fechas en Europa y lanzar el espectacular “Live at Budokan”, su registro en vivo en el mítico estadio de Tokio. Para este tour preparan un setlist definitivo, repleto de clásicos, nuevas canciones y sorpresas que prometen un show histórico, lo que permite a sus fans tener en Villa Crespo la posibilidad única de ver una banda histórica.

Helloween celebra sus cuarenta años.

Surgidos en la ciudad de Hamburgo, Alemania, comúnmente se los considera “Los padres del power metal", siendo la banda más influyente para el desarrollo de este subgénero, especialmente por sus álbumes Keeper Of The Seven Keys Part 1 (1987) y Part 2 (1988).​ Su debut discográfico (Walls of Jericho, 1985) incluye su primera formación clásica: Kai Hansen, Michael Weikath, Markus Grosskopf e Ingo Schwichtenberg. Tras el fallecimiento de Schwichtenberg y la salida de su fundador Kai Hansen (primer cantante y guitarrista, quien abandonaría el grupo para fundar la banda Gamma Ray) y de su segundo cantante Michael Kiske (reemplazado por Andi Deris), Helloween contribuyó notoriamente a la "edad dorada del power metal" entre finales de los años 1990 y principios de los 2000 (con álbumes como Master Of The Rings, The Time of the Oath, Better Than Raw o The Dark Ride). Y hoy se sostiene en plena vigencia.