Entradas Oasis en Argentina 2025: cuándo tocan y qué se sabe de la venta

Descubrí cuándo tocará Oasis de nuevo en 2025.

Oasis, la icónica banda británica conducida por los hermanos Liam y Noel Gallagher, finalmente ratificó su regreso a los escenarios tras 15 años de separación. Esta noticia sacudió al mundo del rock y del espectáculo, marcando uno de los momentos más esperados por sus fanáticos.

Desde su separación en 2009, las especulaciones respecto a un posible reencuentro siempre estuvieron presentes, pero nunca se concretaron. Sin embargo, ahora es oficial: Oasis vuelve, y lo hará con una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda durante el verano de 2025.

Regreso de Oasis en 2025: cuánto costarán las entradas

Los precios de las entradas para esta esperada gira ya fueron enteramente revelados por el entorno del dúo. Los tickets más baratos comenzarán en 73 libras (unos $91.000 pesos argentinos) para las tribunas populares en Cardiff, el primer concierto de la gira. En otras ciudades como Manchester, los precios se duplicarán, llegando a las 148,50 libras (alrededor de $184.000 pesos argentinos).

Para aquellos que estén dispuestos a pagar más, habrá la posibilidad de acceder a prefiestas y exposiciones privadas con entradas que oscilarán entre las 453 y 506 libras ($565.000 a $632.000 pesos argentinos). Las entradas estarán disponibles a partir del 31 de agosto en plataformas como Ticketmaster y Gigs and Tours.

¿Dónde tocará Oasis?: qué localidades están confirmadas en la gira

La gira, denominada "Oasis Live 25", incluirá presentaciones en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, con un total de 17 fechas. Los hermanos Gallagher abrirán con dos conciertos en Cardiff el 4 y 5 de julio, seguidos de cuatro presentaciones en Manchester y cuatro más en el estadio Wembley de Londres. Finalmente, la gira cerrará en Escocia e Irlanda, con dos conciertos en el Estadio Murrayfield de Edimburgo y otros dos en el Croke Park de Dublín.

Aún no está confirmado si el dúo de hermanos tocará en otras localidades fuera de Europa. Hay expectativa con que viajen a tocar a Estados Unidos y a la Argentina, aunque por ahora no son más que rumores y esperanzas, y por el momento no hay una oficialización al respecto.

El regreso de Oasis es, sin dudas, un evento histórico para la música, y muchos esperan que los hermanos Gallagher puedan dejar atrás sus diferencias para ofrecer un espectáculo inolvidable. Aunque la banda ya confirmó que no participarán en festivales, incluyendo Glastonbury 2025, su gira promete ser uno de los eventos más destacados del año.

Una por una, las localidades que visitará Oasis en 2025