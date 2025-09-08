Entradas Kudai en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca en Obras

Kudai en la actualidad: la banda chilena vuelve a Argentina.

La icónica banda pop latinoamericana Kudai regresa a Argentina con un show único e inolvidable en el marco de su Tour 4 Fans. El grupo formado por Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Tomás Manzi y Gabriela Villalba vuelven a pisar el escenario porteño con un espectáculo renovado, repasando sus grandes éxitos y presentando sus más recientes lanzamientos, como el potente nuevo sencillo Karma.

La banda lanzó el 20 de febrero de 2025 su primer sencillo como quinteto, titulado "Karma", tema que ya habían tocado en vivo durante una gira, retomando el estilo pop rock que los ha caracterizado durante su trayectoria y siendo la primera vez en la historia de Kudai que se cuenta con la participación tanto vocal como visual de Nicole Natalino y Gabriela Villalba en una misma canción.

Cuándo toca Kudai en Obras 2025 y por dónde comprar entradas

Kudai en sus comienzos como grupo Emo.

Kudai se presenta el próximo 12 de diciembre en el estadio Obras , en Buenos Aires, Argentina.

, en Buenos Aires, Argentina. Las entradas están disponibles en la página de CoolCo.

Precios de las entradas para ver a Kudai en Argentina 2025

Campo: $86.500 + $12.975 (cargo de servicio).

Platea norte: $115.000 + $17.250 (cargo de servicio).

Popular este: $76.500 + $11.475 (cargo de servicio).

Popular oeste: $76.500 + $11.475 (cargo de servicio).

Historia de Kudai

Kudai, inicialmente llamado Ciao, es un grupo chileno de pop Rock, formado en 1999 por los cantantes Barbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman. En 2006, Nicole Natalino se alejó de la banda, integrándose en su lugar la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba. El 9 de agosto de 2009, se anunció mediante un comunicado oficial, que el grupo se tomaría un descanso para poder realizar otros proyectos no relacionados con la música, y en 2010 se confirmó oficialmente su separación. Sin embargo, tras seis años, el 30 de noviembre de 2016, el grupo confirmó su regreso a los escenarios con los miembros originales.

El 14 de julio de 2024, se hizo oficial el regreso de Gabriela Villalba al grupo. Empezó como una agrupación infantil llamada Ciao, a cargo del mánager Pablo Vega y el productor musical Andrés Sylleros. En 2003, decidieron cambiar el nombre del grupo a Kudai, esta vez bajo el alero del productor musical Gustavo Pinochet, con un estilo orientado hacia el público adolescente y que se consolida con la publicación del álbum un año más tarde. Tras dicho trabajo, editaron otros cuatro álbumes de estudio: "Sobrevive" (2006), "Nadha" (2008), "Laberinto" (2019) y "Revuelo" (2021), además de un álbum en directo titulado "En vivo: desde México" (2007).