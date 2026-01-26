Entradas Furia Metal Fest 2026 en Argentina: precios y fecha de bandas que tocan

Malón, una de las bandas presentes en el festival.

El festival argentino, Furia Metal Fest, regresa con su quinta edición, que tendrá lugar en el Club Náutico Arsenal de la ciudad de Zárate, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a solo 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Una oportunidad muy especial para poder disfrutar de las grandes bandas del género, en una gran propuesta musical para este verano.

En esta nueva edición el festival reunirá durante 3 días a mas de 40 bandas en vivo, entre las que se destacan como números principales Malón, Horcas, Lorihen y Lethal. Al igual que en ediciones anteriores, el festival será apto para todo público, permitiendo la asistencia de toda la familia, e incluirá nuevamente zona de acampe durante los tres días, puestos de comida y bebida, ferias, merchandising, discos y todo lo relacionado al metal.

Cuándo será el Furia Metal Fest y por dónde comprar entradas

El Furia Metal Fest se realizará el 14, 15 y 16 de febrero de 2026 en el Club Náutico Arsenal de la ciudad de Zárate .

se realizará en el . Las entradas se pueden comprar a través de la página de Passline .

. Se ofrecen distintos packs de entradas, con beneficios ideales para poder aprovechar en los días de feriado por Carnaval en Argentina y aprovechar de realizar algo a la parrilla, pasar unos días en un acampe y poder ir con los más chicos (menores de 10 años no pagan entrada) a disfrutar de la mejor música.

Precios de las entradas para el festival Furia Metal Fest

Abono 3 días con acampe ($120.000): acceso a los 3 días y zona de acampe con vestuarios, duchas, parrillas y electricidad.

Combo 3 días ($100.000): acceso a los 3 días del festival (no incluye zona de acampe).

Entrada Día 1 – Sábado 14 ($40.000): acceso al día con shows desde la tarde (no incluye acampe).

Entrada Día 2 – Domingo 15 ($50.000): acceso al día con shows desde la tarde (no incluye acampe).

Entrada Día 3 – Lunes 16 ($40.000): acceso al día (feriado) con shows desde la tarde (no incluye acampe).

Horcas, otra de las bandas presentes.

Cuáles son las bandas que se presentarán día por día en las tres fechas del Furia Metal Fest