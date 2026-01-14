Entradas Don Osvaldo en La Plata 2026: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

El Pato Fontanet, líder de Don Osvaldo.

Don Osvaldo llega a La Plata con un show que promete y mucho. La banda liderada por el ex líder de Callejeros, Patricio "Pato" Fontanet se presenta en la ciudad de las diagonales para reencontrarse con el público que lo sigue desde siempre. El grupo viene de tener un gran año y confirma así otro escenario para este nuevo ciclo.

Durante 2025, Don Osvaldo recorrió gran parte del país y países vecinos en el marco de una gira de presentación de su último material, donde se destacaron los shows en All Boys, y el 2026 promete no quedarse atrás. En junio del año pasado, la banda lanza su primer DVD oficial, titulado Zona Liberada, con material audiovisual inédito recopilado en las presentaciones en vivo del periodo 2022/2025 de los recitales brindados por la banda en Baradero, Quilmes, Villa Ballester, Morón, General Rodríguez, Luna Park, La Plata y el Estadio All Boys.

Cuándo toca Don Osvaldo en La Plata 2026

La banda se presenta el sábado 28 de febrero a las 21 en el Hipódromo de La Plata.

Precios para ver a Don Osvaldo y por dónde comprar entradas

Las entradas se venden a través de la página edenentradas.ar. Los puntos físicos de ventas de entradas serán el Teatro Ópera de La Plata; Rivadavia Rock, Disquería RGS y Casa Fama, todas de CABA; Locuras Rock de Morón, La Estaka Rock de Quilmes y Osiris en José C. Paz. Los precios son los siguientes:

Entrada general: $75.000

Presente e historia de Don Osvaldo

Don Osvaldo es una banda de rock barrial formada en noviembre de 2010 tras la disolución de Callejeros, el 12 de noviembre de ese mismo año. La banda fue llamada en un principio Casi Justicia Social, conocida también como CJS (por sus iniciales, que abreviaban el nombre del grupo Callejeros). Sin embargo, el 29 de septiembre de 2014, se anunció que el grupo musical cambiaría su nombre al actual de Don Osvaldo en homenaje a Osvaldo Pugliese.

Don Osvaldo llega a la ciudad de las diagonales.

Respecto al presente, en 2025, la banda llegó por primera vez a un estadio de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, y el primero de Fontanet en más de 20 años, al poder llevar a cabo dos shows en el Estadio All Boys los días 22 y 23 de marzo a sala llena, en el barrio de Floresta, el barrio donde se encontraba la sala de ensayo (y grabación en la última época) de Callejeros.