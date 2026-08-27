Las raíces folklóricas, la memoria y los amores: todo cabe en la canción

Vuela Chiringa está de cumpleaños

Vuela Chiringa continúa festejando sus diez años de existencia, recorriendo el repertorio de sus dos discos y temas nuevos, con invitados especiales: Mauro Ciavattini en vientos y Agustín Conejeros en guitarra. El grupo explora la música argentina y latinoamericana de raíz folklórica, en un formato de sonoridad camarística. Sus arreglos, centrados en la exploración tímbrica y textural de cada instrumento, proponen una mirada personal sobre estas músicas populares. La cita es el viernes 28 de agosto, a las 20, en el Centro Cultural Borges, con entrada gratuita. Vuela Chiringa es un proyecto de música argentina y latinoamericana de raíz folklórica que explora una sonoridad camarística a partir de una formación singular integrada por piano, violonchelo, armónica, percusión y voz. Su propuesta combina la investigación de repertorios tradicionales con composiciones propias y obras de artistas contemporáneos, construyendo una búsqueda estética donde conviven la raíz, la experimentación tímbrica y la renovación de la música popular.

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Desde su creación en 2015, el grupo (Silvia Juan Bennazar en voz; Santiago Torricelli, piano y arreglos; Titi Chiappero, cello; Santiago Álvarez, armónica y Lucas Trosman, percusión) se presentó en importantes espacios culturales de Buenos Aires y escenarios nacionales. Editó los discos Tonadí (2018) y Coplas para el azar (2023), ambos con composiciones originales y arreglos propios. Su primer álbum contó con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU), mientras que el segundo recibió el acompañamiento del Fondo Nacional de las Artes a través de la Beca Creación. La canción “Doña María Remedios del Valle”, compuesta por Santiago Torricelli e incluida en el segundo álbum "Coplas para el azar", fue ganadora del concurso “Una canción para la Madre Patria”, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación. A lo largo de su trayectoria, Vuela Chiringa también fue seleccionado por el programa Música Argentina para el Mundo para la realización de material audiovisual y recibió el apoyo de Mecenazgo Cultural para desarrollar talleres y conciertos didácticos sobre música popular latinoamericana de cámara.

Duratierra tiene nuevo disco y lo presenta

El viernes 20 de noviembre, a las 20, en el Teatro Margarita Xirgu, Duratierra presentará La Patria Viva – El Folklórico Vol. 2, su nuevo trabajo discográfico. De la mano de sus canciones más recientes, la banda conformada por Micaela Vita (voz), Juan Saraco (guitarra), Nicolás Arroyo (percusión y voz), Tomás Pagano (contrabajo), Valen Bonetto (guitarra y voz) y Martín Beckerman (percusión), se reencontrará con el público porteño en un concierto que –como todos los de este sexteto– promete convertirse en una verdadera celebración: músicas que resultarán trinchera, ternura y abrazo colectivo y confirmarán, una vez más, ese inmenso sostén que es estar juntos/as, hoy más necesario que nunca. La Patria Viva – El Foklórico Vol. 2 (séptimo álbum de Duratierra) es, sin titubeos, una crónica emocional de nuestros días. Le pone voz –una voz que suena a grito– a los muchos sentires que hoy habitan esta Patria. Son canciones que señalan, necesariamente, a quienes han decidido traicionarla, pero que, al mismo tiempo, no pueden dejar de invocar la esperanza: aquel tesoro, vital y urgente, que nos recuerda que los pueblos llevan siempre consigo la fuerza para transformar la historia. Se trata, entonces, de un disco cargado de amor a toda esa patria viva. Una patria federal, criolla, originaria, villera, conurbana, marrón, negra, campesina. De barrio y fiesta popular, de gente en las calles, de jubilados/as que dejan la vida, de Malvinas nuestras y pañuelos blancos.

Folklórica, telúrica, tanguera, murguera. Patria de pago chico y aldea. Patria también grande y latinoamericana. “Queremos cantar las junturas –señalan desde la banda–, aquello que tenemos en común con quienes amamos, defendemos y luchamos por este suelo. Allí el impulso, la semilla, eso que también arde. En este presente tan duro, venimos a gritar con la garganta tensa y anudada que viva la patria viva”. Totalmente integrado por canciones propias, el reciente trabajo de Duratierra sigue el camino de A los amores (su disco de estudio anterior, que le valió un Premio Gardel) y vuelve a anclar su andar en territorios folklóricos. Ofrece, una vez más, un recorrido –desprejuiciado y sin ataduras– por diversos ritmos y paisajes de nuestro país: un viaje sonoro y emocional que incluye gato, chacarera, zamba, huayno, estilo cuyano, escondido, milonga y murga porteña. El álbum cuenta además con la participación de invitadas/os muy queridos/as y admirados/as por la agrupación: así aparecen las voces de Liliana Herrero, Noelia Recalde y Cucuza Castiello, la poesía y el recitado de Susy Shock, el violín de Pablo Farhat, los pianos de Clara Presta y Emiliano Greco, el bandoneón de Federico Siksnys y los coros de Federico Nicolao y Diego Cortez (quien también sumó sus vientos).

Baila la Chola presenta Resiste el archivo

El domingo 20 de septiembre, a las 20, en el ND Teatro, Baila la Chola presentará Resiste el archivo, un show inédito donde los personajes y temas más emblemáticos de sus 14 años de paso por los escenarios más importantes del país dialogan con las canciones icónicas de todo ese camino recorrido. Con un gran despliegue escénico musical teatral, Resiste el Archivo fusiona el humor, el canto y la percusión, con ironía y crítica social, como en cada uno de los shows originales del colectivo artístico Baila la Chola. El nuevo espectáculo nos invita a disfrutar, reflexionar y repensarnos como sociedad a través de la música y la risa, cuestionando temáticas que atraviesan nuestra vida cotidiana como el amor romántico, la masturbación femenina, la precarización laboral, la inclusión, los miedos de la crianza, el fascismo encubierto, entre otras.

Como afirman desde el colectivo: “Resiste el Archivo propone una conversación con aquellas preguntas del pasado que todavía siguen interpelando el presente. No hay nostalgia en ese gesto, sino la necesidad de volver a mirar, discutir y hacernos preguntas desde hoy, con el humor, la música y la mirada colectiva que atraviesan a Baila La Chola”.

De los amores a las despedidas

El sábado 29 de agosto, La Carbonera, en San Telmo, será escenario de una noche especial con De amores y despedidas, un espectáculo que reúne al virtuoso guitarrista Esteban Morgado junto a las prestigiosas cantantes Lorena Astudillo y Katie Viqueira. El trío propone un emotivo recorrido por la música argentina y latinoamericana, a través de un repertorio que transita el tango, el folklore y el bolero. Clásicos inolvidables y celebradas composiciones de autor se entrelazan en una propuesta de enorme sensibilidad artística. El concierto invita a recorrer esas emociones universales que atraviesan nuestras vidas. La maestría interpretativa de Morgado, Astudillo y Viqueira dará forma a una velada íntima y conmovedora, donde cada canción contará una historia. Una noche de encuentros, canciones y emociones compartidas en el corazón de San Telmo.

La mirada intimista de Mila Universe

La cantautora, guitarrista y productora bonaerense Mila Universe presenta “Humedad”, segundo adelanto de su primer EP. La canción propone una mirada íntima sobre los procesos de despedida, los recuerdos que permanecen en el cuerpo y la necesidad de atravesar aquello que alguna vez fuimos para poder avanzar. “Dejarme, extraviarme con sentido” es la idea que atraviesa “Humedad”, una canción que habla de duelarse a una misma: despedir espacios, sensaciones, objetos y versiones propias que, aunque hayan quedado atrás, continúan impregnadas en la memoria. Como la humedad, algunas experiencias persisten en los lugares y en el cuerpo. Lejos de esquivar esas marcas, la canción propone mirarlas de frente y nombrarlas. “Humedad” se construye así como un ejercicio de reconocimiento y movimiento, donde perderse también puede ser una forma de encontrar un nuevo rumbo. Mila Universe es oriunda del barrio Lagomarsino en Pilar, formada en educación y producción musical. Su propuesta artística nace del deseo de construir una voz propia y de habitar el conurbano desde la ternura, fusionando la canción latinoamericana con influencias del jazz, la bossa nova y el folk.

Dallas Ponce & The Salmonetes y una cita con su público

Dallas Ponce & The Salmonetes están adelantando temas de su próximo disco y para eso proponen una cita el sábado 29 de agosto, a las 22.30, en Lucille Bar (Gorriti 5520). A la banda la integran Viviana Dallas, voz; Marcelo Ponce, guitarra y voz; Paloma Scassano, voz; Camila Teodori, voz; Sebastián Casaccio, contrabajo; y Martín Acuevide, batería y percusión. El proyecto surgido en Afro American Music, basa su repertorio en la música afro-americana como Soul, Gospel, Blues y Rhythm & Blues, e incursiona versionando a artistas como The Staple Singers, Bob Dylan, The Beatles, Elvis Presley, entre otros. El grupo lleva realizados conciertos a nivel nacional e internacional y tiene un CD editado con Epsa Music titulado 'Do It Again', que es un homenaje a The Staple Singers, mítica banda surgida en los años '50. Continúa presentando ahora su simple ‘King Sessions’ junto a dos videos de la grabación, en un nuevo homenaje al mencionado grupo vocal. La dirección y los arreglos musicales del grupo están a cargo de Marcelo Ponce y Viviana Dallas, quienes han cumplido en 2026 veintiocho años dirigiendo coros gospel y treinta y cuatro años difundiendo y enseñando la música afroamericana en Argentina y en el exterior.

Vampiras, un universo de terror gótico

El 2 de septiembre estrena Vampiras, la nueva obra escrita y dirigida por Tona Passarelli, en el Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA). El universo del terror gótico encuentra una nueva geografía en el litoral argentino. Con ecos de la literatura contemporánea de autoras como Mariana Enríquez o Samanta Schweblin, Vampiras construye un relato donde lo sobrenatural irrumpe en un paisaje cotidiano para explorar los deseos, los miedos y las transformaciones que atraviesan la experiencia humana. La obra protagonizada por Pilar Castiñeyras y Liza Polo se ubica en un pequeño pueblo del litoral durante la década de 1990. Allí, una joven fascinada por el imaginario gótico conoce a una misteriosa mujer capaz de ocultar, desde hace siglos, su verdadera naturaleza. Ese encuentro cambiará para siempre la vida de ambas y abrirá un universo donde el terror convive con el humor y lo fantástico dialoga con lo profundamente humano. "Vampiras es la manera que encontré de reivindicar a las mujeres vampiras dentro del género del terror y el misterio, pero también una forma de visibilizar el poder femenino, los vínculos entre mujeres, la maternidad y el paso del tiempo. En esta obra las vampiras se alejan de los estereotipos para convertirse en personajes complejos, capaces de hablar sobre temas profundamente humanos", señala Tona Passarelli. Vampiras fue escrita y dirigida por Tona Passarelli. El estreno es en el Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA). Funciones: miércoles de septiembre y octubre a las 21.